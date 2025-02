Victoria Federica habla sobre sus fiestas locas

Victoria Federica de Marichalar y Borbón, hija de la infanta Elena y sobrina del rey Felipe VI, ha sido una figura recurrente en los medios. Debido a su polémic vida social y su reciente incursión en el mundo de las redes sociales como influencer. Con más de 300.000 seguidores en su Instagram, donde se identifica como @vicmabor, ha compartido diversos aspectos de su vida, desde eventos de moda hasta momentos más personales.

El contexto

En una reciente entrevista en el pódcast de Nude Project, conducido por Bruno Casanovas y Álex Benllonch, Federica abordó varios temas relacionados con su vida pública y privada. Uno de los puntos más destacados fue su reacción al recordarle una noche de fiesta en Madrid que generó titulares en su momento. Al respecto, comentó: "Es que pff no opino, porque es que es ridículo, o sea perdón eh".

Añadió entre risas: "Yo no me acuerdo de esto pero, ¿terminará trifásica o no, qué pasa?. Yo creo que en ese momento que iba a La Nuit, que fui un par de veces o cuatro, tendría dieciocho o diecinueve años. Y ¿qué persona a esa edad no termina la noche un poquito contentilla en una discoteca, no?".

| YouTube: Chance

Declaraciones oficiales y reacciones

Estas declaraciones han generado diversas reacciones en el ámbito mediático y en las redes sociales. Algunos usuarios han elogiado su sinceridad y naturalidad al abordar temas personales, aunque la mayoría han criticado su actitud, considerándola muy poco apropiada para alguien de su posición. Sin embargo, es evidente que Victoria busca mostrarse tal como es, sin filtros, lo que ha resonado con una audiencia joven que valora la autenticidad, aunque muy pocos se lo compran.

Además de su presencia en redes sociales, Victoria Federica ha ampliado su proyección pública participando en el programa de televisión "El Desafío". Y protagonizando campañas publicitarias, como la reciente colaboración con la marca Nude Project junto a Belén Esteban, aprovechando su estatus ya establecido por su linaje. Su participación en el pódcast de Nude Project también ha sido un movimiento estratégico para conectar con una audiencia más amplia y diversa.

Un té para la sobrina del Rey de España, por favor

En el pódcast, también se abordaron otros temas, como su papel en "El Desafío", sus artificiales amistades en el mundo de los influencers y su experiencia en programas como "El Hormiguero". Estas apariciones han permitido a Victoria Federica mostrar facetas de su personalidad que antes eran desconocidas para el público, intentando acercarla más a la gente.

Con 24 años, Victoria Federica se encuentra en una etapa de transición, explorando nuevas facetas de su vida y carrera. Su evolución y las decisiones que tome en el futuro serán observadas de cerca por el público y los medios. Interesados en ver cómo equilibra su herencia familiar con su peligroso deseo de independencia y autenticidad en un mundo moderno donde no encaja.