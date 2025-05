La versión de Ana Julia Quezada desde la cárcel que nadie se cree

Una figura ya marcada por uno de los crímenes más conmocionantes de la última década vuelve a estar en el centro de la polémica. Las recientes declaraciones de Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, han destapado una serie de presuntas irregularidades dentro del sistema penitenciario que han generado una fuerte controversia.

Confesiones que comprometen

En una declaración judicial reciente, Ana Julia Quezada admitió haber mantenido relaciones sexuales con un funcionario y un cocinero de la prisión de Brieva, donde cumple condena. Según su testimonio, estas relaciones se producían durante las guardias nocturnas del funcionario, y a cambio, recibía regalos como perfumes y chocolates. Además, Quezada afirmó que en ocasiones no podía negarse debido a la posición de autoridad del funcionario, llegando a declarar: "No le podía decir que no, porque es un funcionario".

Estas revelaciones han llevado a que el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila investigue a varios empleados de la prisión por un presunto delito de cohecho. La investigación se inició tras una denuncia pública de Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, quien alertó sobre posibles tratos de favor hacia Quezada dentro del centro penitenciario.

| Mr_Mozymov, Redes sociales, XCatalunya

Grabaciones y presunto chantaje

Uno de los aspectos más inquietantes del caso es la existencia de supuestas grabaciones de los encuentros sexuales entre Quezada y los empleados de la prisión. Según informes, estas grabaciones habrían sido realizadas con un teléfono móvil que le fue facilitado por el funcionario y el cocinero, y que Quezada habría utilizado para intentar chantajear a la dirección del centro penitenciario con el fin de conseguir su traslado a Barcelona.

La directora de la prisión, Laura Pérez, confirmó en un informe que Quezada manifestó tener un móvil con grabaciones comprometedoras, incluyendo imágenes de un funcionario en su celda. Además, se señala que el funcionario le habría avisado de los registros en su celda para evitar que se descubriera el dispositivo.

Reacciones a sus palabras

Las declaraciones de Quezada han generado una ola de indignación y preocupación. El funcionario señalado ha negado rotundamente haber mantenido relaciones sexuales con Quezada o haberle proporcionado un teléfono móvil, y ha declarado ante el juez que no tenía conocimiento de ningún dispositivo en su poder.

| YouTube

Por su parte, el abogado de Quezada, Esteban Hernández Thiel, ha defendido que su clienta fue víctima de una situación de abuso de poder, comparando su caso con el de mujeres que son culpabilizadas por ser víctimas de violación.

Mientras tanto, Patricia Ramírez ha expresado su desamparo y desprotección institucional, denunciando que Quezada ha manifestado querer matarla y que ha recibido amenazas desde la prisión.

Mayor control del sistema penitenciario

Este caso pone de manifiesto la necesidad de una revisión profunda de los protocolos y mecanismos de control dentro del sistema penitenciario. La posibilidad de que una reclusa haya podido mantener relaciones inapropiadas con empleados del centro, obtener un teléfono móvil y utilizarlo para chantajear a la administración, evidencia fallos graves en la supervisión y seguridad de las instituciones penitenciarias.

Además, resalta la importancia de proteger los derechos y la integridad de las víctimas y sus familias, asegurando que se cumplan las condenas de manera justa y sin privilegios indebidos para los condenados. La sociedad exige transparencia, justicia y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley y la protección de los ciudadanos.