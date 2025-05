Kevin Spacey hunde al wokismo con un brillante discurso en Cannes

Kevin Spacey ha vuelto a pisar un gran escenario. Esta vez, en el marco del Festival de Cannes, donde fue homenajeado en un evento paralelo, el actor estadounidense pronunció un discurso que no ha dejado indiferente a nadie. Su intervención ha desatado un aluvión de reacciones tanto dentro como fuera de la industria cinematográfica.

El acto, organizado por simpatizantes del actor, ha coincidido con el 25º aniversario de American Beauty, uno de sus papeles más emblemáticos. Aunque su presencia no formó parte de la programación oficial del festival, su aparición atrajo tanto a periodistas como a asistentes curiosos.

| XCatalunya

Kevin Spacey llevaba años alejado del foco público tras las acusaciones que truncaron su carrera en Hollywood. Fue absuelto en los tribunales, pero la cultura de la cancelación lo dejó fuera del circuito. Ahora, su retorno ha sido tan mediático como polémico.

El regreso de un actor caído en desgracia

Desde el inicio de su intervención, Spacey dejó claro que no venía a buscar el perdón de nadie. Con una puesta en escena sobria, sin más compañía que un micrófono y un fondo neutro, comenzó hablando del poder del cine y su impacto en la conciencia colectiva. También recordó sus inicios como actor, su fascinación por la interpretación y su respeto por los grandes del cine europeo.

| XCatalunya

Pero pronto su tono cambió y dio paso a una crítica abierta a lo que considera la decadencia de los valores artísticos actuales. “El cine es riesgo, es ambigüedad, es contradicción. No es propaganda”, afirmó. Sus palabras fueron recibidas con una mezcla de aplausos y silencios, como si el público intuyera que se acercaba algo incendiario.

Un discurso cargado de ideología y reivindicación

Kevin Spacey no solo habló como actor, sino como alguien que se considera víctima de un sistema implacable. “He sido juzgado por tribunales paralelos, sin derecho a réplica y sin posibilidad de redención”, denunció ante los asistentes. Defendió la libertad creativa y denunció la imposición de una única visión moral.

“No se puede construir arte desde el miedo. Si los creadores tiemblan antes de escribir una línea, algo va muy mal”, añadió. El actor hizo una defensa de la complejidad humana y criticó lo que definió como una sociedad cada vez más infantilizada. “Se nos exige ser perfectos cuando el alma humana es todo lo contrario. No hay redención sin error”.

La industria dividida ante su figura

Apenas finalizó el acto, las redes sociales se llenaron de reacciones. Algunos lo acusaron de victimismo, otros aplaudieron su valentía. Directores europeos y personalidades del cine más independiente mostraron su respaldo a Spacey, mientras que Hollywood evitó pronunciarse.

Aunque no hay planes de retorno inmediato a la gran pantalla, la aparición de Kevin Spacey reabre un debate que muchos creían cerrado: ¿hasta qué punto puede la cultura de la cancelación convertirse en una forma de censura?

Su discurso no solo fue una reivindicación personal, sino también una crítica a la corrección política que, según él, “ha secuestrado la libertad de expresión artística”. Para Spacey, el silencio no es una opción.

La frase que hizo temblar la sala

Pero fue al final cuando pronunció su declaración más cruda, la que recorrió todos los titulares internacionales:

“Si este es el nuevo mundo que queréis construir, dejadme fuera. Prefiero seguir siendo un paria que convertirme en vuestro esclavo moral”.

Con esta frase demoledora, Spacey dejó claro que no busca reconciliación a cualquier precio. Su intervención fue una ruptura total con el discurso hegemónico en el sector cultural, y aunque no recupere su carrera, sí ha recuperado su voz. Y esa voz, guste o no, ha vuelto a resonar en uno de los escenarios más simbólicos del cine mundial.