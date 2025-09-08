Firme reacción en las redes al estreno de Albert Rivera en 'Espejo Público': 'Es…'

Albert Rivera se ha estrenado este lunes en Espejo Público como nuevo colaborador en un espacio propio. Su debut en la franja matinal de Antena 3 no ha pasado desapercibido, aunque no tanto por el entusiasmo del público como por las críticas que han empezado a circular. El expresidente de Ciudadanos ha irrumpido en plató con la sección El observatorio con Rivera, una apuesta semanal que busca analizar la política internacional desde su mirada personal.

"Es la desesperación de Susanna Griso", ha comentado un usuario en redes sociales tras ver su estreno en directo. Esto abre el interrogante sobre si este fichaje televisivo está destinado a consolidarse o a generar más polémica que aplausos. ¿Será Rivera capaz de convencer a la audiencia más allá de las críticas iniciales?

| Atresmedia

Albert Rivera debuta en Espejo Público y dispara la polémica

No es la primera vez que la política y la televisión se cruzan en España. Rivera, que dejó la primera línea política en 2019 tras las elecciones generales, ha buscado nuevos espacios en los que mantener presencia pública. Ahora, con esta sección semanal, se adentra en un terreno mediático que históricamente ha sido complicado para los expolíticos.

Espejo Público, dirigido por Susanna Griso, es uno de los programas de actualidad con mayor recorrido en la televisión matinal. El fichaje de Rivera se anunció hace apenas unos días y ha generado expectación sobre cómo se desenvolvería en este nuevo rol. Y es que, en un momento político especialmente delicado, con la guerra en Gaza en el centro de la agenda internacional, su estreno no podía evitar levantar controversia.

El estreno de El observatorio con Rivera se ha producido este 8 de septiembre, con una intervención en la que Albert Rivera se ha lanzado de lleno a la crítica política. Rivera se centró en la última declaración del presidente Pedro Sánchez sobre Gaza y las nueve medidas anunciadas contra Israel.

"Sánchez utiliza la política internacional para hacer política interna. Me gustaría, como español, que la posición frente a Gaza e Israel pasara por una posición de Estado y no de Gobierno", afirmó Rivera. Sus palabras buscaban remarcar que, según él, lo anunciado por Sánchez "tiene más que ver con la política nacional que con la internacional".

Albert Rivera también alertó sobre las consecuencias de esta postura en el exterior: "Lo que me preocupa es la pérdida de credibilidad en Europa. Te puede gustar más o menos Trump o Biden, pero Estados Unidos es Estados Unidos, no es Trump. Nuestro lugar, históricamente, está con la democracia, y nunca hay que olvidar que somos hermanos porque somos demócratas", señaló.

Lejos de limitarse a Israel y Gaza, Rivera aprovechó su estreno para abordar otros temas internacionales. Venezuela ocupó un lugar central en su análisis, con una reflexión que no pasó inadvertida. "Estoy con Estados Unidos", empezó diciendo.

"Trump ha encontrado una vía jurídica y política por lo interno, ya que la vía democrática no ha funcionado. Creo que es una oportunidad para presionar la salida de la cúpula chavista o incluso capturar a Maduro. A mí no me daría ninguna pena que este régimen saliera por cualquier vía que permitiera a los demócratas elegir a su presidente", afirmó en un tono contundente.

El recuerdo del 'Delcygate' y la crítica directa a Zapatero

Rivera también rescató uno de los episodios más sonados de los últimos años: la visita de Delcy Rodríguez a España, pese a tener prohibida la entrada en Europa. Con el llamado 'Delcygate', el expolítico quiso subrayar lo que considera incoherencias del PSOE en política internacional.

"Primero lo negaron, luego lo reconocieron. Incluso se admitió que el ministro y secretario de Organización del PSOE se reunió con una persona que no puede pisar territorio europeo. Se saltaron las normas porque tenían relación con el Gobierno de Maduro", empezó diciendo.

| Atresmedia

"Y aquí, el papel de Zapatero es increíble, algún día sabremos cuál fue exactamente. Es el único que legitima la dictadura chavista. A mí me da vergüenza, que deje de salvarle el culo", sentenció con dureza

Las redes reaccionan al estreno de Albert Rivera en Espejo Público

Como era de esperar, las palabras de Albert Rivera provocaron un auténtico revuelo en plataformas como X. Muchos usuarios no tardaron en lanzar críticas directas contra su debut. "Es la desesperación de Susanna Griso", apuntó un espectador en referencia al fichaje del exlíder de Ciudadanos.

Pero este no fue el único mensaje, ya que muchos otros criticaron la forma en la que habló de Pedro Sánchez o de Zapatero. "Él sí que da vergüenza ajena", dijo otro usuario en referencia a las palabras de Rivera sobre el exlíder del PSOE.

El estreno de Albert Rivera en Espejo Público ha generado exactamente lo que parecía buscar: polémica y repercusión inmediata. El exlíder de Ciudadanos ha usado su primera intervención para lanzar mensajes directos sobre Gaza, Venezuela y el 'Delcygate'. Ahora, la gran incógnita es si la audiencia aceptará este nuevo papel televisivo o si, por el contrario, el rechazo en redes marcará su trayectoria en la pantalla.