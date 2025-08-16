La reina Mary llega al Palacio de Amalienborg y revela lo de su hija delante de todos

Tras varias polémicas recientes en la familia real, la reina Mary decidió hablar públicamente. Escogió el Palacio de Amalienborg para dar un anuncio importante sobre sus hijos, aunque su mensaje se centró especialmente en su hija menor, Josephine.

Tras las recientes fotos de Christian e Isabella de fiesta, la reina Mary decidió hablar en el Palacio. Quiso contar cómo será el futuro académico de sus hijos. Así demuestra que los apoya como adolescentes, pero sin perder de vista las responsabilidades de la corona.

Sorpresa en la Casa Real de Dinamarca

La Casa Real publicó horas antes el plan académico de los cuatro hijos. El heredero al trono, el príncipe Christian, seguirá su formación militar en un programa intensivo. Por otro lado, Isabella continuará sus estudios y hará su último curso en el instituto Øregård, graduándose en 2026.

Vincent, mellizo de Josephine, mantendrá su curso en la escuela Tranegårdsskolen. Sin embargo, la princesa seguirá un camino muy distinto. Mary explicó que es una oportunidad para potenciar sus talentos.

Con solo 14 años, Josephine vivirá lejos de su familia durante un curso completo. Será su primera experiencia de independencia prolongada. El anuncio sorprendió a todos los asistentes en palacio.

La reina Mary causa sorpresa en el Palacio con un anuncio inesperado sobre su hija

El anuncio de la reina Mary sobre la princesa Josephine fue claro y sin rodeos. Un silencio de expectación recorrió la sala, sorprendiendo a la prensa y a todos los presentes. Frente al camino académico de sus hermanos, la joven seguirá un rumbo distinto y lleno de cambios.

Josephine estudiará en el internado Spir Efterskole, en Juelsminde, a más de 280 kilómetros de Copenhague. Este centro es reconocido por su formación académica combinada con un fuerte componente artístico y deportivo.

Entre sus programas, el Spir Efterskole ofrece danza, teatro, deportes acuáticos, arte y diseño, gastronomía y tecnología. Además, aplica un modelo educativo adaptado a los ritmos biológicos de los adolescentes, con clases que comienzan a las 10 de la mañana. Según la institución, esta medida mejora la participación y el rendimiento de los alumnos.

Esta no es la primera vez que Josephine toma un camino distinto al de su mellizo Vincent. En 2023, ya cambió de colegio para estudiar en Kildegård, separándose así de su hermano. Sin embargo, ahora la distancia será mucho mayor y la experiencia más intensa.

Un cambio que marca el inicio de una nueva etapa

La decisión rompe con la tradición de mantener a los hijos más jóvenes cerca del núcleo familiar hasta la universidad. Mary y Federico parecen apostar por un enfoque moderno, en el que cada hijo desarrolla un perfil propio según sus intereses. En el caso de Josephine, la prioridad será fomentar su independencia y creatividad.

En el internado, convivirá con estudiantes de todo el país y asumirá responsabilidades diarias que van más allá de lo académico. Este entorno le permitirá explorar intereses personales y desarrollar habilidades útiles para el futuro. Expertos en la Casa Real señalan que esta vivencia podría marcar su carácter y abrirle nuevas posibilidades.

Mientras Christian sigue su formación militar, Isabella se prepara para su graduación y Vincent mantiene su rutina escolar, Josephine inicia un viaje personal y único. Con tan solo 14 años, afrontará una experiencia que combina disciplina, creatividad y contacto con la naturaleza. Todo indica que este paso será recordado como un hito en su historia personal y en la de la familia real danesa.