'La Promesa' da el paso definitivo y desvela lo de Marta Costa: será esta tarde

El universo de La Promesa se sacude de nuevo con un giro que promete cambiarlo todo. El avance anuncia un movimiento decisivo que tendrá como centro a Ángela, interpretada por Marta Costa, cuya trama se ha convertido en uno de los mayores enigmas de la temporada. Los seguidores esperan con impaciencia, pues esta tarde se dará a conocer la verdad que el palacio ha tratado de silenciar.

La ficción de época de TVE lleva meses consolidándose como uno de los grandes éxitos de la televisión. Cada entrega consigue mantener a la audiencia en tensión con nuevas intrigas y conflictos familiares que no dejan indiferente a nadie. ¿Será este el capítulo en el que se rompa definitivamente el silencio sobre Ángela?

| RTVE

La revelación sobre Marta Costa pone en alerta a todos en La Promesa

El capítulo anterior de La Promesa dejó a los espectadores con el corazón encogido. Justo cuando Curro se disponía a denunciar a Lorenzo, la inesperada reaparición de Ángela cambió el rumbo de los acontecimientos. Su regreso no trajo alivio, sino más preocupación, pues apareció en palacio completamente desorientada y con un estado físico alarmante.

La joven, víctima de un secuestro que la mantuvo desaparecida durante semanas, se mostró débil y sin fuerzas. Su condición despertó el temor inmediato de Curro, que no puede contener la angustia por lo que su amada podría haber sufrido en ese tiempo.

Leocadia, incapaz de contener la rabia al ver a su hija en ese estado, apunta directamente contra Lorenzo. La tensión estalla en el palacio, pues ella exige explicaciones inmediatas y jura que no descansará hasta que se haga justicia. La sed de venganza empieza a crecer en su interior, prometiendo una confrontación que marcará un antes y un después en la historia.

| RTVE

El médico que atiende a Ángela no tarda en confirmar que la joven ha atravesado un auténtico calvario. Su diagnóstico no solo conmueve, también despierta el temor de que sus secuelas sean más profundas de lo que parece a simple vista.

Mientras tanto, Curro se enfrenta al dilema de proteger a Ángela o enfrentarse directamente a Lorenzo, consciente de que cualquier decisión puede poner en peligro a los suyos. El sufrimiento de ambos se convierte en el motor emocional del capítulo, uniendo a los espectadores en la misma incertidumbre.

El resto de tramas del capítulo que aumentan la tensión en La Promesa

Más allá del dramático regreso de Ángela, el capítulo de esta tarde de La Promesa también ofrece un despliegue de conflictos paralelos que mantienen el pulso narrativo en lo más alto. El enfrentamiento con el marqués de Aguinaga escala a un nivel inesperado tras la provocadora acción de Catalina. Ella asegura no sentirse responsable, pero Adriano la acusa sin rodeos de haber encendido la chispa que amenaza con expandirse sin control.

La situación empeora cuando el barón de Valladares irrumpe en el palacio con un tono furioso. Sus amenazas contra los Luján sacuden los cimientos de la familia y aumentan el temor de que la tensión se desborde en cualquier momento. Martina observa con inquietud cómo todo se desmorona, mientras Catalina se mantiene firme en su postura, sin mostrar arrepentimiento.

| RTVE

En paralelo, Cristóbal lidia con la presión de Petra, que insiste en exigir consecuencias por su accidente. Lejos de ceder, él responde con cinismo y recuerda a Ricardo que puede marcharse si no acepta la situación.

La trama de Manuel, Enora y Toño avanza en un terreno cada vez más complejo. El joven marqués quiere apostar por un nuevo proyecto, pero Enora se resiste a abandonar los documentos originales del motor. Alonso, con firmeza, lanza un ultimátum a su hijo: o cede ante Leocadia o se queda sin apoyo familiar.

| RTVE, esp.xcatalunya.cat

Entre tanto, Simona logra encontrar la paz tras su reconciliación con Toño, un respiro necesario en medio del torbellino de conflictos. No ocurre lo mismo con Vera, que contempla esa felicidad con melancolía.

El episodio de esta tarde de La Promesa marca un punto de inflexión con la revelación sobre Marta Costa y el destino de Ángela. El impacto emocional, las venganzas en ciernes y los conflictos familiares prometen mantener la tensión al máximo. ¿Podrán los protagonistas soportar las consecuencias de lo que está a punto de desvelarse?