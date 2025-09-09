Chris Hemsworth muestra imágenes privadas con Elsa Pataky: se confirma

Chris Hemsworth ha vuelto a compartir con sus seguidores imágenes inéditas de cómo es su vida junto a Elsa Pataky. Desde hace años, ambos actores residen en Australia donde han aprendido a amar la fauna más salvaje. Junto a ellos están sus tres hijos con los que han formado una familia de lo más ideal.

Gracias a las redes, todos podemos conocer ese lado más desconocido tanto de Chris como de Elsa. El lado de un padre y una madre que luchan por darle a sus hijos lo mejor. También el de una pareja cuya relación es el ejemplo más fiel de un matrimonio lleno de amor.

| Europa Press

Chris Hemsworth y sus últimas imágenes junto a Elsa Pataky

Hablar de Chris Hemsworth y de Elsa Pataky es hablar de una de las parejas más cotizadas en Hollywood. Aunque decidieron alejarse de los focos y establecerse en Australia, siguen siendo dos de los actores más reclamados. Una fama que no parece importarles si echamos un ojo a sus redes sociales.

Gracias a las imágenes publicadas por Hemsworth nos hacemos una idea de cómo es su vida junto a Elsa en Australia. Las instantáneas no dejan indiferente a nadie, pues nos muestra una familia idílica y de lo más unida. Resulta evidente el momento tan feliz que atraviesa Chris y cuya razón se encuentra en la familia que ha creado junto a Elsa.

Sus tres hijos son el colofón perfecto de lo que muchos describirían como "la vida perfecta". Su hogar costero les brinda privacidad y momentos reales que muchas parejas solo sueñan tener. Se sienten afortunados por compartir un entorno tranquilo en Australia, lejos del bullicio de Hollywood, a pesar de lo salvaje del país.

Sin embargo, es la naturaleza que ofrece Australia lo que convenció al matrimonio de instalarse de manera definitiva. El lugar ofrece múltiples maneras de disfrutar del tiempo libre y esto es algo que tanto Hemsworth como Pataky valoran.

Tanto es así que la familia al completo presume de realizar diferentes actividades juntos. Desde el surf, a montar a caballo, pescar o dar un simple paseo por la naturaleza. Todo ello lo tienen al alcance de la mano, lo que es todo un lujo.

Así es la idílica vida de Chris Hemsworth y Elsa Pataky

La vida de Chris Hemsworth y Elsa Pataky en Australia es un verdadero sueño hecho realidad. Ambos han encontrado en Byron Bay el refugio perfecto para criar a sus hijos y Elsa comparte en numerosas ocasiones lo feliz que se siente.

Disfrutan de un estilo de vida saludable y activo, y las playas australianas son su segundo hogar. De entre todas las actividades al aire libre que comparten, el surf parece ser de sus favoritas. Chris ha enseñado a sus hijos a surfear logrando que se conviertan en auténticos expertos.

Para ellos la aventura es parte del día a día, y en cada enseñanza hay una sonrisa compartida y un momento para recordar. También con cada estación, pues si en verano es la playa la gran protagonista, en invierno es la nieve y los esquís.

Aun viviendo en una impresionante residencia en Byron Bay valoran lo cotidiano. Su casa con vistas al mar, piscina infinita y gimnasio es perfecta, pero ellos prefieren caminar juntos hasta la playa. Eso destaca tanto Chris como Elsa en sus entrevistas: la sencillez del día a día es lo que más disfrutan.

Y esa sencillez es lo que se aprecia en cada una de las imágenes que comparten. Si bien su vida está lejos del alcance del común de los mortales, todos tenemos la oportunidad de disfrutar de la naturaleza. Ese es el mensaje que Hemsworth y Pataky trasladan a sus hijos alejándose de los focos y la fama de Hollywood: apostar por la sencillez.