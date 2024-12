Òscar Dalmau confiesa un secreto de 'Caçadors de Bolets' que te indignará

Los oyentes de Rac1 saben quién es Òscar Dalmau. Es, junto a Òscar Andreu, el responsable de dar voz a los personajes de 'La Competencia'. Cada día, de lunes a viernes, a las 12h del mediodía, una vez finaliza Jordi Basté, los 'oscars' entretienen a la audiencia con su particular análisis de la actualidad. Angélines, Mohamed Jordi, Jean Pol y muchos otros debaten sobre las noticias del día.

Pero no solo conocemos su voz. Òscar Dalmau también ha intervenido en diferentes programas de la Televisió de Catalunya, como 'Caçadors de Bolets', 'Gran dictat' o 'Tot torna'. Este es el último programa que ha protagonizado junto a su compañero de radio. En motivo de su larga carrera periodística, ha concedido una entrevista al diario Ara, donde repasa la misma y desvela algunos secretos.

| RAC1, 3Cat

Caçadors de Bolets, 'todo' era mentira

El programa 'Caçadors de Bolets' se emitía en TV3 en otoño. La voz de Òscar Dalmau se oía para narrar las aventuras de cuatro urbanitas que decidían dejar la ciudad y subir al monte para encontrar setas. En algunos programas sí aparecían gente experta, pero en la mayoría de ellos aparecían personas que no sabían ni como es un níscalo.

Dependiendo de la temporada, se encontraban más o menos setas. También según el mes, los buscadores encontraban setas más cercanas al verano o más cercanas al invierno. Siempre en bosques limpios, en los que se podía andar muy bien, sin nada de arbustos o matojos que dificultaran el paso de la cámara. Misterios del directo.

Dalmau ha reconocido que en algunas ocasiones las setas eran de mentira. Eran falsas. "... no hi havia bolets encara, així que per al primer programa de Caçadors de bolets vam fer servir bolets d’attrezzo. Posant la càmera una mica lluny, perquè no es veiés gaire que aquell pinetell era de plàstic!"

| @philmusical, XCatalunya

Críticas y envidia desde Madrid

Dalmau también explicó que sabe a través de su mujer, de Tais Villas, que en Madrid se criticaba la edición de Caçadors de Bolets. El lunes no ganaban en audiencia por culpa de la audiencia de Catalunya. "Jo que tinc la dona que treballa a Madrid, recordo que allà la gent de la Sexta mirava les audiències ideia. “No lideramos los lunes porque hay un programa que se llama Cacador de bolets. Esto qué es?” I quan ella els explicava que el seu marit hi posava la veu i que això anava d’anar a buscar bolets, però que no en troben. I que aleshores en busquen més fins que sí que en troben i després se’ls cruspeixen... al·lucinaven".