Júlia Peguera y Enric Botella con atuendo formal
Ni Formentera ni Grecia: Las vacaciones de Júlia Peguera y Enric Botella

La pareja de TV3 elige unas islas para desconectar entre volcanes, lagunas y prados atlánticos

Duna Costa
por Duna Costa

Cada verano trae sus rutas repetidas y sus fotos idénticas, pero esta pareja decidió sorprender. Lejos de los destinos habituales, han trazado un mapa que mezcla naturaleza salvaje, calma y cero artificio. El resultado ha encendido las redes, aunque ellos han preferido contar su viaje con humor y pequeñas pistas. Antes de revelar el lugar, basta con imaginar un archipiélago verde, niebla juguetona, piscinas naturales y horizontes volcánicos.

Entre lagunas y prados esmeralda

Júlia Peguera y Enric Botella han pasado sus vacaciones en las Azores, con base en São Miguel y escapada a Pico. El plan ha alternado miradores que parecen cuadros, senderos húmedos, baños en calas de roca y paseos sin guion a cámara lenta. São Miguel les ha regalado paisajes de azules imposibles y praderas acariciadas con la mano, en plena liturgia del verano tranquilo.

En Pico, el cono perfecto del monte asoma sobre un océano que respira inmenso y paciente, escenario ideal para un romance sin prisas. No buscaron playas de postal, sino una postal en movimiento hecha de nubes bajas, carreteras sinuosas y silencio  de buen tamaño. El contraste con los lugares saturados del Mediterráneo explica la elección, y el descanso luce más real cuando la agenda desaparece.

Dos mujeres con ropa formal aparecen en un set de televisión, una de ellas sostiene un micrófono con el logo de un canal
Júlia Peguera en el programa Tot es mou | TV3, Instagram, XCatalunya

Lo que contaron en redes

Ella bromeó con estar viviendo en “Jurassic Park”, una forma eficaz de describir esa vegetación que conquista y todo lo envuelve. También confesaron que intentaban no fotografiar cada curva, tentación constante cuando el paisaje cambia a la vuelta de cada esquina. Él habló de “criaturas extraordinarias” al visitar Pico, guiño entusiasta a un mar que siempre guarda sorpresas bajo la superficie. Las publicaciones han sumado comentarios de compañeros y seguidores, y el tono general fue de envidia sana y aprobaciones con muchos corazones.

Llegan a estas vacaciones tras cerrar temporada en Tot es mou, donde Peguera ha ganado presencia y una comunidad fiel entre espectadores. Botella, periodista del 324, compagina platós y reportajes con su faceta musical en Balena, y mantiene actividad constante en redes. El verano les pilló en el Cruïlla y algún viaje a Nueva York, preludio perfecto para apagar el teléfono unas semanas después. Meses antes, inauguraron el año con una escapada a Berlín y dejaron claro que su romance también funciona a temperaturas bajo cero

Qué viene ahora para esta pareja de TV3

Peguera firma piezas de calle con tono cercano y mucha energía en Tot es mou, el magazín matinal de 3Cat, donde. Botella firma reportajes en 324.cat y ha ejercido de enviado especial, una trayectoria que suma oficio a su perfil de comunicador versátil. Después del baño atlántico, ambos encaran septiembre con agenda televisiva y recuerdos que no suenan a posado, sino a vacaciones de verdad.

