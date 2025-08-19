Ni Formentera ni Grecia: Las vacaciones de Júlia Peguera y Enric Botella

Cada verano trae sus rutas repetidas y sus fotos idénticas, pero esta pareja decidió sorprender. Lejos de los destinos habituales, han trazado un mapa que mezcla naturaleza salvaje, calma y cero artificio. El resultado ha encendido las redes, aunque ellos han preferido contar su viaje con humor y pequeñas pistas. Antes de revelar el lugar, basta con imaginar un archipiélago verde, niebla juguetona, piscinas naturales y horizontes volcánicos.

Entre lagunas y prados esmeralda

Júlia Peguera y Enric Botella han pasado sus vacaciones en las Azores, con base en São Miguel y escapada a Pico. El plan ha alternado miradores que parecen cuadros, senderos húmedos, baños en calas de roca y paseos sin guion a cámara lenta. São Miguel les ha regalado paisajes de azules imposibles y praderas acariciadas con la mano, en plena liturgia del verano tranquilo.

En Pico, el cono perfecto del monte asoma sobre un océano que respira inmenso y paciente, escenario ideal para un romance sin prisas. No buscaron playas de postal, sino una postal en movimiento hecha de nubes bajas, carreteras sinuosas y silencio de buen tamaño. El contraste con los lugares saturados del Mediterráneo explica la elección, y el descanso luce más real cuando la agenda desaparece.

| TV3, Instagram, XCatalunya

Lo que contaron en redes

Ella bromeó con estar viviendo en “Jurassic Park”, una forma eficaz de describir esa vegetación que conquista y todo lo envuelve. También confesaron que intentaban no fotografiar cada curva, tentación constante cuando el paisaje cambia a la vuelta de cada esquina. Él habló de “criaturas extraordinarias” al visitar Pico, guiño entusiasta a un mar que siempre guarda sorpresas bajo la superficie. Las publicaciones han sumado comentarios de compañeros y seguidores, y el tono general fue de envidia sana y aprobaciones con muchos corazones.

Llegan a estas vacaciones tras cerrar temporada en Tot es mou, donde Peguera ha ganado presencia y una comunidad fiel entre espectadores. Botella, periodista del 324, compagina platós y reportajes con su faceta musical en Balena, y mantiene actividad constante en redes. El verano les pilló en el Cruïlla y algún viaje a Nueva York, preludio perfecto para apagar el teléfono unas semanas después. Meses antes, inauguraron el año con una escapada a Berlín y dejaron claro que su romance también funciona a temperaturas bajo cero

Qué viene ahora para esta pareja de TV3

Peguera firma piezas de calle con tono cercano y mucha energía en Tot es mou, el magazín matinal de 3Cat, donde. Botella firma reportajes en 324.cat y ha ejercido de enviado especial, una trayectoria que suma oficio a su perfil de comunicador versátil. Después del baño atlántico, ambos encaran septiembre con agenda televisiva y recuerdos que no suenan a posado, sino a vacaciones de verdad.