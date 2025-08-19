Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Parella elegantament vestida es mira amb afecte a l’aire lliure, ell porta un vestit blau i corbata vermella, ella porta un vestit vermell.
Júlia Peguera i Enric Botella amb vestimenta formal | Canva Pro, XCatalunya, elnacional.cat
Gent

Ni Formentera ni Grècia: Les vacances de Júlia Peguera i Enric Botella

La parella de TV3 tria unes illes per desconnectar entre volcans, llacunes i prats atlàntics

Duna Costa
per Duna Costa

Cada estiu porta les seves rutes repetides i les seves fotos idèntiques, però aquesta parella va decidir sorprendre. Lluny dels destins habituals, han traçat un mapa que barreja natura salvatge, calma i zero artificis. El resultat ha encès les xarxes, tot i que ells han preferit explicar el seu viatge amb humor i petites pistes. Abans de revelar el lloc, n'hi ha prou d'imaginar un arxipèlag verd, boira juganera, piscines naturals i horitzons volcànics.

Entre llacunes i prats maragda

Júlia Peguera i Enric Botella han passat les seves vacances a les Açores, amb base a São Miguel i escapada a Pico. El pla ha alternat miradors que semblen quadres, senders humits, banys en cales de roca i passejades sense guió a càmera lenta. São Miguel els ha regalat paisatges de blaus impossibles i praderies acariciades amb la mà, en plena litúrgia de l'estiu tranquil.

A Pico, el con perfecte de la muntanya s'albira sobre un oceà que respira immens i pacient, escenari ideal per a un romanç sense presses. No van buscar platges de postal, sinó una postal en moviment feta de núvols baixos, carreteres sinuoses i un gran silenci. El contrast amb els llocs saturats de la Mediterrània explica l'elecció, i el descans llueix més real quan l'agenda desapareix.

Dues dones amb roba formal apareixen en un plató de televisió, una d'elles sosté un micròfon amb el logotip d'un canal.
Júlia Peguera al programa Tot es mou | TV3, Instagram, XCatalunya

El que van explicar a les xarxes

Ella va fer broma amb viure a "Jurassic Park", una manera eficaç de descriure aquella vegetació que ho conquereix i tot ho embolcalla. També van confessar que intentaven no fotografiar cada corba, temptació constant quan el paisatge canvia a la volta de cada cantonada. Ell va parlar de "criatures extraordinàries" en visitar Pico, picada d'ullet entusiasta a un mar que sempre guarda sorpreses sota la superfície. Les publicacions han sumat comentaris de companys i seguidors, i el to general va ser d'enveja sana i aprovacions amb molts cors.

Arriben a aquestes vacances després de tancar temporada a Tot es mou, on Peguera ha guanyat presència i una comunitat fidel entre espectadors. Botella, periodista del 324, compagina platós i reportatges amb la seva faceta musical a Balena, i manté activitat constant a les xarxes. L'estiu els va enxampar al Cruïlla i algun viatge a Nova York, preludi perfecte per apagar el telèfon unes setmanes després. Mesos abans, van inaugurar l'any amb una escapada a Berlín i van deixar clar que el seu romanç també funciona a temperatures sota zero.

Què ve ara per a aquesta parella de TV3

Peguera signa peces de carrer amb to proper i molta energia a Tot es mou, el magazín matinal de 3Cat, on Botella signa reportatges a 324.cat i ha exercit d'enviat especial, una trajectòria que suma ofici al seu perfil de comunicador versàtil. Després del bany atlàntic, tots dos encaren el setembre amb agenda televisiva i records que no sonen a posat, sinó a vacances de veritat.

➡️ Gent