Ni Formentera ni Grècia: Les vacances de Júlia Peguera i Enric Botella

Cada estiu porta les seves rutes repetides i les seves fotos idèntiques, però aquesta parella va decidir sorprendre. Lluny dels destins habituals, han traçat un mapa que barreja natura salvatge, calma i zero artificis. El resultat ha encès les xarxes, tot i que ells han preferit explicar el seu viatge amb humor i petites pistes. Abans de revelar el lloc, n'hi ha prou d'imaginar un arxipèlag verd, boira juganera, piscines naturals i horitzons volcànics.
Entre llacunes i prats maragda
Júlia Peguera i Enric Botella han passat les seves vacances a les Açores, amb base a São Miguel i escapada a Pico. El pla ha alternat miradors que semblen quadres, senders humits, banys en cales de roca i passejades sense guió a càmera lenta. São Miguel els ha regalat paisatges de blaus impossibles i praderies acariciades amb la mà, en plena litúrgia de l'estiu tranquil.
A Pico, el con perfecte de la muntanya s'albira sobre un oceà que respira immens i pacient, escenari ideal per a un romanç sense presses. No van buscar platges de postal, sinó una postal en moviment feta de núvols baixos, carreteres sinuoses i un gran silenci. El contrast amb els llocs saturats de la Mediterrània explica l'elecció, i el descans llueix més real quan l'agenda desapareix.
El que van explicar a les xarxes
Ella va fer broma amb viure a "Jurassic Park", una manera eficaç de descriure aquella vegetació que ho conquereix i tot ho embolcalla. També van confessar que intentaven no fotografiar cada corba, temptació constant quan el paisatge canvia a la volta de cada cantonada. Ell va parlar de "criatures extraordinàries" en visitar Pico, picada d'ullet entusiasta a un mar que sempre guarda sorpreses sota la superfície. Les publicacions han sumat comentaris de companys i seguidors, i el to general va ser d'enveja sana i aprovacions amb molts cors.
Arriben a aquestes vacances després de tancar temporada a Tot es mou, on Peguera ha guanyat presència i una comunitat fidel entre espectadors. Botella, periodista del 324, compagina platós i reportatges amb la seva faceta musical a Balena, i manté activitat constant a les xarxes. L'estiu els va enxampar al Cruïlla i algun viatge a Nova York, preludi perfecte per apagar el telèfon unes setmanes després. Mesos abans, van inaugurar l'any amb una escapada a Berlín i van deixar clar que el seu romanç també funciona a temperatures sota zero.
Què ve ara per a aquesta parella de TV3
Peguera signa peces de carrer amb to proper i molta energia a Tot es mou, el magazín matinal de 3Cat, on Botella signa reportatges a 324.cat i ha exercit d'enviat especial, una trajectòria que suma ofici al seu perfil de comunicador versàtil. Després del bany atlàntic, tots dos encaren el setembre amb agenda televisiva i records que no sonen a posat, sinó a vacances de veritat.