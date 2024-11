Una mujer nacida en Catalunya saca pecho en First Dates de no hablar catalán

El programa de citas First Dates, emitido en Cuatro y presentado por Carlos Sobera, ha generado un nuevo debate social. Este espacio televisivo junta a personas solteras para una primera cita en un ambiente relajado. A menudo, surgen momentos emotivos, divertidos o, como en este caso, polémicos.

En el último episodio, Elisabeth, una mujer residente en Tarragona, sorprendió por sus declaraciones contra el catalán. Durante su cita con Montse, también catalana, Elisabeth dejó claro que nunca habla catalán ni tiene intención de hacerlo. Este rechazo generó incomodidad en su cita y marcó el desarrollo de la velada.

| Cuatro, XCatalunya

Elisabeth y su postura sobre el catalán

Elisabeth expresó abiertamente que no veía necesario hablar catalán en su día a día. "Con el castellano tengo suficiente", afirmó durante la cita, en un tono tajante. Montse, por su parte, no ocultó su sorpresa ante esta postura. "Es extraño que alguien nacido en Catalunya no quiera hablar catalán", comentó visiblemente incómoda.

La conversación giró casi exclusivamente en torno a este tema. Montse trató de explicar la importancia del catalán como lengua propia y símbolo de identidad cultural. Sin embargo, Elisabeth insistió en su rechazo, argumentando que para ella el catalán no es imprescindible. La falta de acuerdo creó un ambiente tenso durante toda la velada.

Una cita condenada al fracaso

La incompatibilidad entre ambas se hizo evidente rápidamente. Elisabeth no mostró interés por entender la posición de Montse sobre la lengua catalana. Montse, en cambio, defendió el respeto y el uso del catalán en la vida cotidiana. Al final, ambas coincidieron en que no deseaban una segunda cita. La desconexión fue total, marcada por la diferencia de opiniones sobre la lengua y la cultura catalana.

Polémica en redes sociales

El episodio provocó un fuerte debate en redes sociales, donde usuarios criticaron duramente la actitud de Elisabeth. Muchos consideraron sus palabras un ejemplo de catalanofobia y una falta de respeto hacia la lengua catalana. Sin embargo, un pequeño grupo de usuarios defendió que hablar catalán debe ser opcional y no obligatorio.

Las redes se llenaron de mensajes que apoyaban a Montse por su defensa del catalán. "Es importante respetar las lenguas propias", comentó un usuario en Twitter. Otros consideraron que First Dates se había convertido en un reflejo de tensiones culturales que trascienden las citas románticas.