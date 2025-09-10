Máxima felicidad en Holanda: la princesa Amalia da un paso clave como futura reina

La princesa Amalia de Holanda ha comenzado una nueva etapa en su camino hacia el trono. Tras un verano que ha sido calificado por muchos como “el verano de su vida”, la heredera ha regresado a la vida oficial con fuerza. Ha terminado sus vacaciones y ha iniciado un curso clave tanto en su formación académica como institucional.

Amalia ha disfrutado de unas semanas inolvidables junto a su familia. Los reyes y sus hijas han pasado el verano en su villa de Grecia, ubicada en Kranidi, con vistas al mar Egeo. Allí han descansado, han desconectado y han recargado energías, pero ahora, la agenda oficial ha vuelto, y con ella, el compromiso de Amalia con su futuro como reina.

| Europa Press

Para inaugurar este nuevo curso político, la princesa ha sido recibida por, Femke Halsema, alcaldesa de Ámsterdam. Juntas, y en compañía del consejo municipal, se han puesto al día sobre temas empresariales, culturales, sociales y deportivos de la capital. Amalia ha acudido al encuentro con un elegante look "working girl", marcando el inicio de una etapa más madura y profesional.

Amalia de Holanda ha comenzado a combinar su agenda institucional con sus estudios

Este acto ha marcado su regreso a la vida pública. Ha sido una aparición muy esperada. La princesa ha abierto su agenda una semana después que sus padres, los reyes Guillermo y Máxima.

| Europa Press

Su presencia ha sido celebrada por todos los seguidores de la Familia Real de los Países Bajos. Amalia de Holanda ha comenzado a combinar su agenda institucional con una nueva licenciatura en Derecho de los Países Bajos, un paso esencial en su preparación como futura monarca del país.

Las dos hermanas de Amalia se encuentran fuera de Holanda

Mientras tanto, sus hermanas han seguido caminos diferentes, la princesa Alexia ha continuado sus estudios en el Reino Unido. Por su parte, la princesa Ariane ha iniciado un año sabático. Lo ha hecho de manera simbólica y solidaria, lanzándose a uno de los canales de Ámsterdam por una causa benéfica, un gesto que ha recordado a su madre en 2012.

| Instagram, @koninklijkhuis

Este regreso de Amalia ha sido recibido con entusiasmo por los ciudadanos. La heredera ha demostrado compromiso, madurez y cercanía.

Su paso al frente ha sido considerado clave por los medios y por la opinión pública. Los holandeses han sentido una gran felicidad al verla asumir nuevas responsabilidades. Con serenidad y entusiasmo, Amalia ha dado un paso firme hacia su futuro como reina.