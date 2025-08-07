Manu y Rosa, al límite en 'Pasapalabra': el giro de 180º que nadie había visto venir

Manu Pascual y Rosa Rodríguez han llevado su duelo a un nuevo nivel en Pasapalabra. Ambos concursantes han vivido una de sus tardes más intensas en el programa de Antena 3, con una ronda final que ha mantenido a la audiencia sin aliento. El esperado enfrentamiento en El Rosco ha tenido un giro inesperado que nadie se habría atrevido a predecir.

Desde el arranque, se ha notado una tensión distinta en el plató. El ambiente estaba cargado, y no solo por lo que estaba en juego, sino porque la dinámica entre ambos parecía haber cambiado. La rivalidad, lejos de enfriarse con el paso de los programas, ha ganado fuerza en un episodio cargado de tensión, giros inesperados y decisiones al límite.

| Atresmedia

Ambos han comenzado el Rosco con una precisión asombrosa. Rosa ha encadenado aciertos con una seguridad que parecía inquebrantable, mientras Manu mantenía el tipo, sin ceder ni un solo paso. El marcador avanzaba con una igualdad que convertía cada respuesta en una decisión crucial.

Máxima tensión entre Rosa y Manu en Pasapalabra: ninguno quiso arriesgar

Con 21 palabras correctas y ningún fallo, Rosa ha optado por plantarse. Una jugada conservadora, pero también inteligente, que dejaba la presión en el tejado de Manu. Él, con 20 aciertos y sin errores, sabía que una sola palabra podía cambiar su destino.

| Atresmedia

Contra todo pronóstico, el madrileño ha decidido no arriesgar más de la cuenta y ha firmado el empate, con un resultado final de 21 aciertos cada uno y sin fallos. Un final inesperado para un duelo que parecía destinado a resolverse con un golpe de efecto. El giro ha llegado cuando ninguno ha querido forzar, en un movimiento de pura estrategia.

El bote se resiste, pero Rosa y Manu se afianzan en Pasapalabra

Con esta decisión, Manu y Rosa han asegurado su permanencia y se han embolsado 1.600 euros para cada uno. La tensión del momento, sin embargo, ha dejado claro que cada nueva entrega del programa puede ser decisiva. Pasapalabra ha vivido una de sus tardes más intensas y demuestra, una vez más, que su esencia sigue sorprendiendo incluso a los más fieles.

A estas alturas del concurso, cada decisión cuenta y cada palabra puede suponer una oportunidad o una despedida. Rosa ha demostrado que no se deja intimidar, mientras Manu ha evidenciado que sabe jugar con cabeza fría. El bote, ya cercano a los dos millones de euros, se perfila como una recompensa cada vez más codiciada.

Queda por ver si este nuevo equilibrio entre ambos se mantendrá o si el próximo programa volverá a romper las tablas. Lo que está claro es que la competencia está más reñida que nunca. Y aunque hoy ninguno ha ganado el Rosco, los dos han ganado algo más importante: seguir luchando un día más.