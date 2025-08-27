El gesto de Iñaki Urdangarin que confirma lo que muchos sospechan de Ainhoa Armentia

El gesto de Iñaki Urdangarin con Ainhoa Armentia ha vuelto a despertar muchas miradas este verano. Desde hace tiempo se intuía una realidad en su relación, pero ha sido ahora cuando ha quedado más patente. Sin grandes alardes, pero con naturalidad, Iñaki ha hecho algo que no ha pasado desapercibido.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia están, sin duda, en uno de los mejores momentos de su vida. Recientemente, la pareja ha pasado unos días en Alicante, un destino que suelen elegir para sus escapadas. Esta convivencia y su actitud pública han dejado ver que, tras tiempos complicados, el exduque disfruta de un presente feliz y estable.

| Europa Press

No es la primera vez que se les ve relajados y felices juntos. El año pasado, posaron para la portada de una revista tras una escapada a Formentera, demostrando lo mucho que disfrutan el tiempo en pareja. Este verano, no han querido esperar y han repetido la tradición, esta vez en pleno agosto, mostrando una complicidad que no pasa desapercibida.

El gesto que lo confirma todo

Aunque ambos han realizado viajes por separado, eso no ha afectado su relación. Iñaki Urdangarin ha viajado a Bidart para ver a su hijo Juan junto a su exmujer, la infanta Cristina, y después ha estado en Mallorca por motivos profesionales. De hecho, estos desplazamientos parecen formar parte de una rutina que ambos manejan con naturalidad.

| Europa Press

Durante su estancia en Alicante, en Alfaz del Pi, Iñaki y Ainhoa han sido vistos disfrutando en primera línea de playa, sin grandes despliegues, pero con una cercanía evidente. La naturalidad con la que compartieron el día ha llamado la atención de quienes estaban cerca. Ese gesto ha sido interpretado como una confirmación sólida de su relación.

Iñaki Urdangarin renace junto a Ainhoa Armentia: así viven su nueva realidad

La vida de Iñaki Urdangarin ha cambiado mucho en los últimos años. Tras cumplir condena y distanciarse de la Familia Real, ha encontrado en Ainhoa un apoyo fundamental. Juntos parecen construir un presente tranquilo, lejos del foco mediático, en el que prima la felicidad personal y la estabilidad emocional.

Por todo ello, el gesto de Iñaki en Alicante no es casual ni pasajero. Más bien es la expresión visible de un amor sólido que ha sabido superar etapas difíciles. Ainhoa Armentia y él disfrutan del verano y de su vida juntos, lo que confirma que están en uno de los mejores momentos de su historia como pareja.