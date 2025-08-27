El gest d'Iñaki Urdangarin que confirma el que molts sospiten sobre Ainhoa Armentia

El gest d'Iñaki Urdangarin amb Ainhoa Armentia ha tornat a despertar moltes mirades aquest estiu. Fa temps que s'intuïa una realitat en la seva relació, però ha estat ara quan ha quedat més patent. Sense grans ostentacions, però amb naturalitat, Iñaki ha fet quelcom que no ha passat desapercebut.
Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia estan, sens dubte, en un dels millors moments de la seva vida. Recentment, la parella ha passat uns dies a Alacant, una destinació que solen triar per a les seves escapades. Aquesta convivència i la seva actitud pública han deixat veure que, després de temps complicats, l'exduc gaudeix d'un present feliç i estable.
No és la primera vegada que se'ls veu relaxats i feliços junts. L'any passat, van posar per a la portada d'una revista després d'una escapada a Formentera, demostrant com gaudeixen el temps en parella. Aquest estiu, no han volgut esperar i han repetit la tradició, aquesta vegada en ple agost, mostrant una complicitat que no passa desapercebuda.
El gest que ho confirma tot
Tot i que tots dos han fet viatges per separat, això no ha afectat la seva relació. Iñaki Urdangarin ha viatjat a Bidart per veure el seu fill Juan juntament amb la seva exdona, la infanta Cristina, i després ha estat a Mallorca per motius professionals. De fet, aquests desplaçaments semblen formar part d'una rutina que tots dos gestionen amb naturalitat.
Durant la seva estada a Alacant, a la localitat d'Alfàs del Pi, la parella ha estat vista gaudint a primera línia de platja, sense grans desplegaments, però amb una proximitat evident. La naturalitat amb què van compartir el dia ha cridat l'atenció dels qui eren a prop. Aquest gest ha estat interpretat com una confirmació sòlida de la seva relació.
Iñaki Urdangarin reneix al costat d'Ainhoa Armentia: així viuen la seva nova realitat
La vida d'Iñaki Urdangarin ha canviat molt en els darrers anys. Després de complir condemna i distanciar-se de la Família Reial, ha trobat en Ainhoa un suport fonamental. Junts semblen construir un present tranquil, lluny del focus mediàtic, en què prima la felicitat personal i l'estabilitat emocional.
Per tot això, el gest d'Iñaki a Alacant no és casual ni passatger. Més aviat és l'expressió visible d'un amor sòlid que ha sabut superar etapes difícils. Ainhoa Armentia i ell gaudeixen de l'estiu i de la seva vida junts, la qual cosa confirma que estan en un dels millors moments de la seva història com a parella.