La Familia Real de Inglaterra sorprende con una decisión sobre la duquesa de Kent

La reciente pérdida de la duquesa de Kent ha conmovido profundamente al Reino Unido. En medio del luto, la Familia Real británica ha tomado una medida que ha llamado la atención por su carácter inusual. Muchos se han sorprendido al conocer el gesto que han tenido los Windsor hacia el pueblo británico tras el fallecimiento de la duquesa.

Tal como ha confirmado el Palacio de Buckingham, se ha dado un paso poco habitual dentro del protocolo real. La Casa Real ha optado por abrir un canal público para que los ciudadanos puedan expresar sus condolencias de forma directa. Este gesto, que rompe con la tradicional distancia de la monarquía, ha sido recibido con respeto y gratitud por parte de la población.

La decisión, oficializada pocas horas después del anuncio, permite enviar mensajes de pésame desde la web oficial de la Familia Real. A través de un formulario habilitado, el público británico podrá dejar constancia de su afecto y acompañar a la familia en este momento tan delicado. No suele activarse este tipo de iniciativa para miembros fuera del círculo directo de sucesión, lo que resalta el cariño que se le tenía.

La Familia Real rinde homenaje a la duquesa de Kent tras su fallecimiento

El anuncio se ha producido cinco días después del fallecimiento de Catalina, duquesa de Kent, quien murió el pasado jueves a los 92 años. El comunicado oficial ha confirmado que la duquesa falleció en el Palacio de Kensington, rodeada de sus seres queridos. Aunque el mensaje ha sido breve, se ha recalcado el aprecio que sentía toda la Familia Real por ella y su entrega a las causas sociales y culturales.

Con esta decisión, la Casa Real ha querido reflejar el afecto que muchos británicos sentían por la duquesa. La figura de Catalina ha sido muy querida por su cercanía y discreción, cualidades que la convirtieron en una figura muy respetada dentro y fuera de la institución. Su pasión por la música, su destacada labor en el ámbito educativo y su sensibilidad hacia los jóvenes dejaron una huella que ahora la ciudadanía tiene la oportunidad de homenajear.

Tres años después de Isabel II, la Familia Real de Inglaterra refuerza su vínculo con el pueblo

Este gesto también llega en un momento simbólico, tras cumplirse tres años de la muerte de la reina Isabel II. En un tiempo marcado por la renovación de los vínculos entre la monarquía y el pueblo, acciones como esta refuerzan la voluntad de acercamiento por parte de la Casa Real. Permitir a los ciudadanos participar en el duelo es, sin duda, una señal de que los tiempos han cambiado, incluso para una institución tan tradicional.

La duquesa de Kent, Katharine Lucy Mary Worsley, esposa del duque de Kent y prima política de la reina Isabel II, dedicó gran parte de su vida al servicio público. Aunque siempre se mantuvo en un segundo plano, representó con dignidad a la corona en numerosos actos y proyectos sociales. Hoy, su figura es recordada con respeto, y la posibilidad de rendirle homenaje online supone un reconocimiento más a su legado.