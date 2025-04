El consejo de vida viral que te da Josep Maria Mainat

Josep Maria Mainat, el mítico productor musical, televisivo y exmiembro de La Trinca, no necesita de grandes discursos para hacer pensar. A sus 78 años, Mainat no solo se mantiene activo como empresario y comunicador, sino también como una de las voces más afiladas de la esfera pública catalana, capaz de reflexionar sobre la sociedad actual con un tuit de apenas dos líneas.

Durante años ha sido protagonista de titulares por sus logros profesionales —fundador de Gestmusic, responsable de éxitos como “Operación Triunfo” o “Crónicas Marcianas”—, pero en los últimos tiempos ha ido virando hacia una figura casi filosófica, capaz de detener el tiempo con sus palabras. Y es precisamente del tiempo de lo que ha hablado en su última publicación, con una crudeza que ha hecho a muchos levantar la vista del móvil y preguntarse: ¿cuánto tiempo me queda realmente para vivir?

| Instagram, Casa Real, XCatalunya

Del humor a la filosofía vital

Mainat siempre ha sido conocido por su humor, pero también por su capacidad de pasar del chiste a la reflexión en cuestión de segundos. "¿Sois conscientes de que la esperanza de vida es de 4.000 semanas? Dicho así parece poco, ¿verdad?". El impacto no está solo en el dato —matemáticamente exacto, por cierto, si se multiplican 80 años por 52 semanas—, sino en la forma en la que lo presenta.

La mayoría de la gente piensa en la vida en décadas, años, o a lo sumo en cumpleaños. Pero ponerle un número tan redondo y limitado como "4.000" a toda una existencia, tiene un efecto de espejo incómodo. Nos obliga a pensar que la vida es, en el fondo, un reloj de arena que no se detiene y que va perdiendo granos sin que lo notemos.

La trampa de vivir solo el fin de semana

En la segunda parte de su mensaje lanza una bomba aún más potente: "Pero si trabajas 5x8 y solo 'vives' los fines de semana, entonces tu vida será solo de 8.000 días". De nuevo, un cálculo rápido que desmonta muchas de las ideas con las que convivimos a diario. Si solo consideramos como "vida plena" los fines de semana, estamos literalmente reduciendo nuestra existencia a la mitad. Y lo peor: lo hacemos sin darnos cuenta.

| TV3, XCatalunya

Este tipo de reflexiones no son nuevas en su discurso. Mainat lleva años hablando de cómo el sistema nos devora, de cómo nos programan para trabajar y producir, pero no para vivir. Ya en anteriores publicaciones había criticado el modelo laboral, la presión social del éxito o la obsesión por acumular y planificar. Lo suyo no es un nihilismo vacío, sino una llamada a despertar.

No hay tiempo para después

Muchos usuarios han compartido su mensaje con frases como "me ha hecho replantearme la semana" o "me ha dado un bofetón de realidad". Y es que lo que dice no necesita adornos ni retórica. Lo entendemos todos. Por eso cala tanto. Por eso incomoda.

Josep Maria Mainat no habla como un gurú de la autoayuda ni como un coach motivacional. Habla como alguien que ha vivido mucho, que ha visto muchas vidas pasar —y quizá malgastarse—, y que ha entendido que el mayor error es pensar que siempre habrá más tiempo.

Y entonces, en ese tono directo y casi brutal que le caracteriza, lanza la conclusión de su reflexión:

"No hagas planes a largo plazo. Lo que tengas que hacer, hazlo ahora."