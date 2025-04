La conocida actriz de TV3 que okupa un piso desde hace años

El programa 'Quatre Parets' de TV3 ha decidido blanquear la okupación y para hacerlo ha contado con la presencia de una de las actrices más conocidas de la televisión pública de nuestro país. El producto consiste en una entrevista informal de la presentadora, la arquitecta Núria Moliner, que visita la casa de los entrevistados. Algo parecido a 'El Convidat' de Albert Om, pero más centrado en la vivienda.

En otros programas hemos visto al exjugador del FC Barcelona Bojan Krkic o a la prestigiosa chef Martina Puigvert, de 'Les Cols', que vive en una casa impresionante, en la Garrotxa, rodeada de naturaleza. Ahora hemos conocido la vida de Patricia Bargalló, actriz catalana que ha participado en 'El Cor de la Ciutat' o en 'Com si fos ahir', entre otros.

| TV3

Vive en Barcelona, en una casa okupada. Ha salido del armario, en el sentido inmobiliario y ha contado cual es su situación. Ha arreglado la casa y se la siente como suya. Vive en este domicilio desde hace muchos años, con sus hijos. ¡Y esto no es todo! Uno de ellos nació en la casa. Barballó decidió que no quería parir en el hospital. "Se puede decir literalmente que ha nacido aquí", apunta.

Críticas a la especulación en materia de vivienda

La artista se ha mostrado muy crítica con algunas prácticas, dice, de bancos, fondos de inversión y grandes tenedores. Asegura que la vivienda es un derecho y que no se puede especular con ella. Hace 14 años que vive en esta casa: "Esto estaba fatal, cuando entramos nosotros no. Era una casa de palomas llena de mierda, antes no era habitable, pero se ha hecho mucho trabajo. Ahora son casetas cuquis. Los espacios te los haces tuyos cuando los habitas. Y este espacio es casa nuestra".

Los activistas argumentan que el derecho a la propiedad privada no es absoluto y está sujeto a una función social recogida en diversas constituciones, como es el caso del artículo 33 de la Constitución española. Si una propiedad no cumple con esa función social –por ejemplo, permaneciendo vacía durante años esperando un alza en los precios– pierde legitimidad moral frente al derecho de personas vulnerables que necesitan vivienda.

| TV3

El principal argumento parte de la premisa de que la vivienda no debería entenderse únicamente como un bien comercial sujeto a los caprichos del mercado, sino como un derecho fundamental. Estos activistas defienden que, cuando los inmuebles quedan vacíos durante largos períodos o son utilizados exclusivamente con fines especulativos, se vulnera el derecho a la vivienda de miles de personas que no pueden acceder a una vivienda digna.