Jorge Fernández corta 'La Ruleta' y confirma lo de su vida privada: 'Lo he hecho'

Jorge Fernández conduce a diario La Ruleta con absoluto desparpajo y naturalidad. De ahí que no duda en realizar confesiones personales cada dos por tres. Y esto es lo que ha hecho en una de las últimas entregas: ha cortado el formato para confirmar algo muy personal.

Un panel ha llevado a que manifestara un detalle de su vida privada que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Ha dicho: “Lo he hecho”. Se refería a que alguna vez ha lucido un atuendo muy peculiar que, para algunos, es identificativo de los extranjeros.

| Atresmedia

Jorge Fernández se sincera en La Ruleta sobre su look más inesperado

Los seguidores de La Ruleta están más que acostumbrados a que Jorge Fernández haga guiños a su vida privada durante las emisiones. Pero esta vez, la confesión fue de lo más peculiar.

Todo comenzó cuando los concursantes resolvieron un panel que escondía el verso de una canción: “Niñas polacas y ginebra: y podré llevar chanclas con calcetín”. Esta frase desató las risas en plató, pero fue solo el principio de lo que se avecinaba.

El presentador vasco, con su habitual desparpajo, aprovechó el momento para hacer un comentario sobre esta moda tan controvertida. Apuntó que ahora se lleva mucho esa combinación de chanclas con calcetines. Look que ha pasado de ser un símbolo de turismo extranjero a convertirse en tendencia.

Sin embargo, la guinda la puso Joaquín Padilla, líder de la banda del programa. Este no dudó en lanzar una pulla en tono humorístico: “Se ha puesto de moda hacer el ridículo”.

| Atresmedia

Fue entonces cuando Jorge Fernández cortó de inmediato el flujo del concurso para hacer su confesión más inesperada. Sin rodeos, dijo: “Lo he hecho. Yo me he puesto chanclas con calcetín alguna vez”.

Una declaración que desató las carcajadas en el plató y dejó a los espectadores pegados a la pantalla. Nadie esperaba que él, que fue Míster España y ha desarrollado una destacada carrera como modelo, reconociera haber llevado un look tan criticado por muchos.

La naturalidad de Jorge Fernández, la clave de su éxito en La Ruleta

Esta anécdota no es un hecho aislado. Jorge Fernández ha convertido La Ruleta en un programa donde no solo se juega a resolver paneles, sino donde el humor y las confidencias personales son parte esencial del espectáculo. Su capacidad para conectar con la audiencia radica precisamente en esa cercanía, en mostrarse tal cual es, sin artificios ni posturas forzadas.

No es la primera vez que el presentador vasco deja al descubierto aspectos de su vida personal. A lo largo de los años, ha hablado con naturalidad de su afición por el deporte, de su día a día fuera de las cámaras e incluso de anécdotas personales. Sin embargo, la confesión sobre las chanclas con calcetines ha sido especialmente comentada, por lo inesperado y por la espontaneidad del momento.

| Atresmedia

Lejos de sentirse incómodo, Jorge Fernández afrontó las reacciones con su habitual sentido del humor. Es más, bromeó, dejando claro que no tiene reparos en reírse de sí mismo. Y este gesto ha sido bien recibido por el público, que valora su autenticidad, en un mundo televisivo donde la imagen suele estar tan cuidada.

Este tipo de momentos explican, además, por qué el programa sigue siendo líder de audiencia a diario. La combinación de diversión, cercanía y la complicidad entre presentador, concursantes y público es el secreto de su éxito. Y Jorge, con su simpatía y naturalidad, es el alma de este formato que ya es un clásico de la televisión española.