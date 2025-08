Meghan Markle da marcha atrás con un mensaje que descolocará a la Corona británica

En pleno cumpleaños de la reina Camila, Meghan Markle ha lanzado una publicación que no ha dejado indiferente a nadie. El contenido, en apariencia inocente, ha generado una oleada de reacciones en el entorno de la Corona británica. Muchos lo interpretan como un sorprendente gesto de marcha atrás tras años de distancia y tensión.

Mientras los Windsor celebraban un nuevo aniversario de Camila Parker, la duquesa de Sussex irrumpía con un mensaje que, más allá de lo evidente, esconde una posible intención de reconciliación. ¿Qué buscaba realmente Meghan Markle con este guiño en sus redes sociales? ¿Y por qué ha causado tanto revuelo dentro del entorno real?

| Europa Press

El mensaje oculto de Meghan Markle que deja en shock a la Corona británica

La historia entre Meghan Markle y la Corona británica no ha sido sencilla. Desde su salida de la Familia Real en 2020 junto a su marido, el príncipe Harry, las tensiones no han hecho más que escalar. Aquella decisión, bautizada por la prensa como el "Megxit", marcó un antes y un después en las relaciones internas del clan Windsor.

Desde entonces, cada gesto, cada palabra y cada silencio por parte de los duques de Sussex se analiza al milímetro. Y en este escenario de sospechas, el mensaje compartido por Meghan ha encendido las alarmas, devolviendo a primer plano una relación marcada por la desconfianza. ¿Es este el primer paso hacia la reconciliación o un nuevo movimiento estratégico?

Lo que ha encendido todas las alarmas en Buckingham ha sido una historia publicada por Meghan Markle en su cuenta oficial de Instagram. En ella, la duquesa aparece abriendo una caja de madera que contiene tres botellas de vino rosado, todas de su propia marca, As Ever. El gesto incluía una leyenda que no ha pasado desapercibida: "Enviando amor de cumpleaños (tanto cercano como lejano) a mis damas".

| @meghan

La publicación coincidió con el cumpleaños número 78 de Camila, la reina consorte. Por ello, aunque el nombre de Camila no aparece explícitamente mencionado, el contexto y el momento han llevado a muchos a interpretar este mensaje como un mensaje indirecto. La frase ha sido leída por algunos como un intento de acercamiento, una forma elegante de limar asperezas con la esposa de Carlos III.

Según ha publicado el medio británico The Sun, esta publicación ha generado un verdadero terremoto en los pasillos del Palacio. La Corona británica, acostumbrada a comunicarse con extrema cautela, se ha visto sorprendida por este gesto tan inesperado como ambiguo. En una institución donde nada se deja al azar, este tipo de acciones pueden ser vistas como movimientos calculados.

El silencio de la Familia Real alimenta la incertidumbre sobre las intenciones de Meghan

La única respuesta pública por parte de la Familia Real ha sido la publicación de dos fotografías de Camila en el jardín Raymill, su residencia privada en Wiltshire. En ellas, la reina consorte aparece sonriente, luciendo un vestido azul claro y sin hacer ninguna alusión al gesto de Meghan.

Este silencio ha sido interpretado por algunos expertos como una muestra de prudencia. La Corona británica no suele reaccionar públicamente a publicaciones ambiguas o indirectas, y es probable que mantenga esa línea en este caso.

Sin embargo, la ambigüedad del mensaje de Meghan Markle alimenta el debate mediático y vuelve a colocar a la duquesa en el centro del foco. ¿Se trata de una maniobra cuidadosamente diseñada para medir la reacción de la Familia Real? ¿O es un gesto genuino de afecto que busca dejar atrás las diferencias?