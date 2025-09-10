Buckingham Palace, enmudece ante las últimas informaciones sobre la reina Camila

Buckingham Palace ha permanecido en absoluto silencio. Las últimas informaciones sobre Camila y el rey Carlos III han sorprendido a la opinión pública. La expectación ha aumentado con la presencia del príncipe Harry en el Reino Unido.

El duque de Sussex ha regresado a su país en medio de rumores y como en cada una de sus visitas, la polémica le ha acompañado desde el primer momento. Su posible encuentro con el rey Carlos III ha captado toda la atención debido a que han pasado cinco años de distanciamiento familiar. Muchos han visto esta visita como una oportunidad para una reconciliación.

| Europa Press

Durante los dos primeros días, Harry ha acaparado todos los focos. A pesar de los intentos del príncipe Guillermo por tomar protagonismo, el menor de los hijos de Diana ha sido el centro de la noticia. Algunos medios han afirmado que ese esperado encuentro entre padre e hijo podría estar más cerca que nunca.

Sale a la luz que Camila está volviendo a Buckingham Palace

Las dudas han aumentado con respecto al paradero del monarca y de la reina y desde principios de semana, varios medios británicos han apuntado a su inminente regreso. El rey Carlos III y la reina Camila se encontraban en Escocia, en su tradicional retiro de verano. Sin embargo, se ha informado de que ambos han decidido volver a Londres esta misma semana.

El calendario ha jugado un papel clave debido a que la próxima semana, Carlos III tiene compromisos oficiales importantes. Entre ellos, el funeral de la duquesa de Kent y una visita de Estado del expresidente estadounidense Donald Trump. A eso se suma una supuesta cita médica relacionada con su tratamiento contra el cáncer.

| Instagram, @theroyalfamily

El diario Daily Mail ya lo había adelantado. El rey estaría de vuelta “a mediados de semana”. Y ahora, otros tabloides como The Sun y Mirror han confirmado que Carlos III y Camila han emprendido su regreso este mismo miércoles.

Buckingham Palace, en silencio tras salir a la luz la última hora de Camila

Esta información ha coincidido con la presencia de Harry en la capital británica y el posible cruce entre padre e hijo parece inevitable. Sin embargo, Buckingham Palace no ha emitido ningún comunicado, ni ha confirmado ni ha desmentido la información. El silencio se ha impuesto.

La reina Camila también habría comenzado su viaje de regreso pero la Casa Real británica no ha querido pronunciarse. Una actitud que ha alimentado aún más las especulaciones. Y que ha dejado al Reino Unido, y al mundo, esperando respuestas.