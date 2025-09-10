Asombro en Inglaterra por lo ocurrido en la reunión de Carlos III y el príncipe Harry

Inglaterra se ha quedado atónita tras conocerse lo ocurrido en la esperada reunión entre el rey Carlos III y el príncipe Harry. El encuentro ha tenido lugar en Clarence House. Y ha marcado un punto de inflexión en una relación que ha estado marcada por la tensión y el distanciamiento durante los últimos años.

El príncipe Harry ha regresado al Reino Unido esta semana. Lo ha hecho para cumplir con varios compromisos vinculados a las fundaciones benéficas en las que aún ejerce como patrón.

| Instagram, @princeandprincessofwales

Su visita ha coincidido con el tercer aniversario del fallecimiento de su abuela, la reina Isabel II. Desde que se ha sabido que el duque de Sussex volvería a pisar suelo británico, se han desatado rumores sobre un posible encuentro con su padre, Carlos III.

Harry y Carlos III se han reunido en Inglaterra tras meses sin verse

Los medios británicos han especulado durante días, algunos han apuntado a que se reunirían en Windsor. Otros han asegurado que no habría margen entre los compromisos del príncipe y los actos oficiales del monarca. Sin embargo, los hechos han desmentido los rumores más pesimistas.

Finalmente, el rey Carlos III y el príncipe Harry se han reencontrado y lo han hecho después de 18 meses sin verse. La última vez que han estado cara a cara ha sido en febrero de 2024, poco después de que se hiciera público el diagnóstico de cáncer del soberano. Desde entonces, no han coincidido en público ni en privado.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

El encuentro de esta semana ha sido breve, pero significativo. Harry ha llegado a Clarence House pasadas las cinco de la tarde. Allí ha sido recibido por su padre y han mantenido una reunión privada que ha durado exactamente 55 minutos.

Harry y Carlos III han tomado té, nada más. Este detalle ha causado sorpresa en Inglaterra, donde muchos esperaban un diálogo más profundo tras casi dos años sin contacto directo.

Harry ha seguido con su agenda en Inglaterra tras ver a Carlos III

Terminada la reunión, el príncipe ha continuado con su agenda benéfica y no ha hecho declaraciones. El palacio tampoco ha emitido comunicados oficiales. Sin embargo, se ha sabido que esta cita ha sido posible gracias a reuniones previas entre los asesores del monarca y del duque de Sussex.

La reunión ha generado reacciones diversas. Algunos la han considerado un primer paso hacia la reconciliación mientras otros la han visto como una oportunidad desaprovechada. Lo cierto es que el reencuentro ha ocurrido y ha dejado a Inglaterra asombrada.