Su equipo dijo NO al Barça: Tiene 19 años y lo quiere Manuel Pellegrini para el Betis

El Real Betis atraviesa un momento crucial en lo que a planificación deportiva se refiere. Aunque la prioridad absoluta de Manuel Pellegrini es reforzar la delantera, el ‘Ingeniero’ no descuida otras parcelas del campo, y la dirección deportiva verdiblanca trabaja en posibles incorporaciones para el mediocentro. Las lesiones de William Carvalho y Marc Roca, a las que se sumó durante algunas semanas Johnny Cardoso, han dejado muy mermada la sala de máquinas. Además, la salida de Guido Rodríguez el pasado verano (como agente libre) supuso un golpe al equilibrio del equipo, que sigue buscando a alguien capaz de dotar de solidez al medio. En este escenario, Dário Essugo ha pasado a encabezar la lista de objetivos en Heliópolis, según ha informado el periodista Manolo Nieto. Eso sí, en todo caso, sería de cara a verano.

El joven portugués, de tan sólo 19 años, se encuentra cedido en la UD Las Palmas y se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada. Debutó en la sexta jornada de LaLiga y, desde entonces, sólo se ha perdido un partido. Ha sido titular en 13 de las 15 apariciones con el conjunto canario, exhibiendo gran madurez pese a su juventud y registrando un gol en su haber. Para el Sporting de Portugal, propietario de sus derechos, se trata de un activo de futuro al que no están dispuestos a soltar con facilidad. Prueba de ello es su cláusula de rescisión, fijada en 60 millones de euros, y su contrato hasta 2027.

No es la primera vez que Essugo atrae el interés de un grande. El FC Barcelona ya intentó hacerse con sus servicios el pasado verano, pero la negativa del Sporting de Lisboa a incluir una opción de compra en la operación frustró cualquier posibilidad de préstamo. En cambio, el club lisboeta no puso impedimentos a la UD Las Palmas, que le ha dado la oportunidad de brillar en la élite del fútbol español. Ese ‘no’ al Barça, sin embargo, no disuade al Betis, que busca aprovechar las buenas relaciones con el Sporting —con el que ya ha coincidido en otras operaciones, como la cesión de Rui Silva— para explorar nuevas fórmulas que permitan la llegada del pivote.

| UD Las Palmas

Optimismo en Heliópolis

La opción preferida por el Betis pasaría por un nuevo préstamo en el que los andaluces tuvieran margen para negociar algún tipo de opción de compra o beneficio futuro. La idea de Essugo llegando libremente a Heliópolis, como sustituto a medio plazo de Guido Rodríguez y una alternativa a Carvalho, Roca o Cardoso, resulta de lo más atractiva para Pellegrini, siempre y cuando se queden los tres. El técnico chileno ya ha reconocido en rueda de prensa que la falta de un organizador sólido ha perjudicado la creación de juego y, con Essugo, se cubriría esa necesidad.

Lo cierto es que el joven mediocentro no sólo llama la atención en España. Tanto Real Madrid como Chelsea han sido vinculados con Essugo en los últimos meses por otros medios de comunicación. Ante tal competencia, el Betis deberá moverse con decisión y astucia si pretende hacerse con la promesa portuguesa. No será fácil convencer al Sporting para que le abra la puerta, especialmente tras la gran progresión que ha demostrado bajo el mando de García Pimienta en la UD Las Palmas. Pero, de confirmarse esta operación, el mediocampo verdiblanco daría un salto de calidad significativo y, de paso, lograría hacerse con un futbolista al que, en su momento, su equipo dijo NO para que recalara en el Barça.