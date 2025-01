La oferta definitiva por Frenkie de Jong llega desde Arabia Saudí

El futuro de Frenkie de Jong en el FC Barcelona parece dar un giro inesperado. A pesar de que en su momento el neerlandés fue presentado como uno de los grandes fichajes de futuro para el conjunto azulgrana, la posibilidad de verlo abandonar el Camp Nou al término de la presente temporada se hace cada vez más real. Y es que, según informa El Nacional, el Al Ittihad de Arabia Saudí se ha lanzado con fuerza a por el centrocampista, dispuesto a poner sobre la mesa 50 millones de euros, una cifra que en la ciudad condal se comienza a ver con buenos ojos.

Las razones para esta hipotética salida son múltiples. En primer lugar, el rendimiento de De Jong no ha acabado de ajustarse a las expectativas generadas por su llegada en 2019, cuando el Barça pagó unos 85 millones de euros al Ajax. El neerlandés, que en total ha disputado 230 partidos oficiales con la camiseta azulgrana (18 goles, 22 asistencias y 30 tarjetas amarillas), no parece entrar en los planes de Hansi Flick; al menos, no como fijo. El nuevo técnico, llegado este curso, ha apostado por un mediocampo con protagonismo para futbolistas como Pedri, Gavi o incluso Casadó, relegando al ex del Ajax a un rol secundario.

En segundo lugar, la delicada situación financiera del club catalán añade presión para realizar ventas que permitan sanear las cuentas. Con un valor de mercado actual de 45 millones de euros, Frenkie de Jong puede convertirse en una fuente de ingresos vital. Al no ser imprescindible en la pizarra de Flick, la directiva considera seriamente la opción de aceptar una oferta que ronde los 50 millones. Además, el contrato del neerlandés finaliza en 2026, con lo que todavía tiene cierto atractivo para equipos con liquidez y grandes ambiciones, como el Al Ittihad.

Baza importante para Al-Ittihad

Precisamente, el conjunto saudí vive un momento de expansión en la Saudi Pro League, competición que esta temporada presenta una encarnizada batalla en los puestos altos de la tabla. Al Ittihad, actualmente, ocupa la segunda posición con 40 puntos tras 15 jornadas, igualado con Al Hilal y por delante de otros grandes proyectos como Al Qadisiyah o Al-Nassr. Con la mirada puesta en reforzar su plantilla y ganar protagonismo internacional, el club saudí ve en Frenkie de Jong la figura ideal para liderar su centro del campo. El estilo combinativo y la notable habilidad técnica del neerlandés podrían encajar bien en un equipo con serias intenciones de consolidarse como referencia en Oriente Medio.

Para De Jong, este traspaso supondría un desafío diferente: pasar de la élite europea a un campeonato emergente, donde se convertiría en la estrella indiscutible. A sus 27 años, el ex del Ajax, con un total de 17 encuentros disputados en lo que va de temporada (1 gol y 1 asistencia), todavía goza de la plenitud física para marcar diferencias. El hipotético contrato que le ofrecería el Al Ittihad sería multimillonario, y le permitiría asumir un rol protagonista dentro de un proyecto deportivo en crecimiento.

Mientras tanto, en los despachos del Camp Nou, el presidente Joan Laporta y el director deportivo, Deco, valoran la propuesta. La llegada del dinero saudí aliviaría la masa salarial y permitiría al Barça abordar otras operaciones. Hansi Flick tampoco ve con malos ojos la salida de un jugador con el que no termina de contar. De este modo, todo indica que, de cristalizar la negociación, Frenkie de Jong podría ser uno de los nombres propios del mercado estival, vistiendo una nueva camiseta y abandonando la competición europea para embarcarse en la aventura de la Saudi Pro League. Sobre todo, si no llega en las próximas semanas un acuerdo para su renovación.