Petición urgente de Xabi Alonso a Florentino Pérez para un fichaje por el Real Madrid

El Real Madrid, tras no lograr tampoco dejar buenas sensaciones en el Mundial de Clubes, mantiene la mirada fija en el próximo reto: fortalecer una defensa que ha dejado dudas importantes. El torneo expuso debilidades en la retaguardia y ha obligado al cuerpo técnico a replantearse las prioridades en el mercado veraniego. El deseo de competir en todas las competiciones al máximo nivel exige soluciones inmediatas, y la directiva sabe que cada detalle puede marcar la diferencia en una temporada donde los objetivos no permiten margen para el error.

Mientras los despachos de Valdebebas valoran alternativas, la voz de Xabi Alonso resuena con fuerza. El entrenador, siempre atento a los detalles, ya ha identificado los puntos débiles del equipo y su mensaje a la cúpula blanca no deja lugar a dudas: es imprescindible reforzar la defensa este verano para no hipotecar las opciones de éxito en el curso 2025/26. La petición no es genérica, tiene un nombre propio que vuelve a escena en el mercado de fichajes: Ibrahima Konaté.

El interés en Ibrahima Konaté se acelera tras el Mundial de Clubes

Según OKDiario, el técnico tolosarra ha solicitado a Florentino Pérez que adelante la llegada del central francés, actualmente en el Liverpool. Aunque ya existía un acuerdo verbal para su incorporación como agente libre en junio de 2026, la actuación del Real Madrid en el Mundial de Clubes ha convencido a Xabi Alonso de que la zaga necesita refuerzos inmediatos. El rendimiento de Huijsen ha sido la nota positiva del torneo, pero las dudas en torno a Asencio, sumadas a la falta de confianza en Alaba y el estado físico de Rüdiger y Militao, han motivado el giro en la estrategia.

Konaté, que ya ha rechazado varias propuestas de renovación de los reds, ha mostrado su predisposición a vestir de blanco. Sin embargo, la operación se complica por la postura del Liverpool. El club inglés, consciente de la situación contractual de su jugador, lo ha tasado en cerca de 60 millones de euros, una cifra elevada teniendo en cuenta que el central termina contrato el próximo año.

Debate en Valdebebas: fichar ahora o esperar al verano de 2026

En la cúpula del Real Madrid hay división de opiniones. Mientras Xabi Alonso considera urgente reforzar el eje de la defensa, la directiva aboga por la paciencia y el control económico. El plan inicial era esperar a que Konaté quedara libre en 2026, siguiendo el modelo utilizado en los últimos años con fichajes como David Alaba, Antonio Rüdiger y Kylian Mbappé. Todos llegaron al Bernabéu a coste cero, con el ahorro de importantes sumas en concepto de traspaso.

No obstante, la falta de alternativas fiables para el puesto de central ha reabierto el debate. Asencio, que fue una apuesta de futuro, no ha convencido en el último torneo. Rüdiger y Alaba arrastran problemas físicos por la edad y Militao todavía busca recuperar su mejor nivel tras dos graves lesiones. Incluso Tchouaméni ha tenido que retrasar su posición en varias ocasiones, mostrando un rendimiento irregular en el eje defensivo.

El Liverpool, por su parte, ya está al tanto de las intenciones del central. Según las informaciones, los de Anfield no ven con buenos ojos perder a un pilar defensivo sin obtener ingresos y, tras la experiencia con Alexander-Arnold —que también se marchó al Madrid—, buscan sacar rédito económico antes de su marcha. El precio exigido por el traspaso se antoja prohibitivo para una dirección deportiva que prioriza la planificación a largo plazo y el control financiero.

A pesar de todo, Xabi Alonso no baja los brazos y confía en que el club haga un último esfuerzo para cerrar la llegada del central este mismo verano. El futuro de la defensa blanca podría depender de la flexibilidad de las partes y de la habilidad negociadora de Florentino Pérez en un mercado cada vez más imprevisible.