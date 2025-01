El penalty no pitado a Koundé genera revuelo, incluso Maldini habla: 'Es...'

El Getafe-Barça de la última jornada de LaLiga finalizó con un empate (1-1) que, a la postre, dejó multitud de polémicas sobre la actuación arbitral. El momento álgido llegó en el minuto 80, cuando Uche agarra de forma evidente a Jules Koundé dentro del área azulona. Según los expertos, era una acción digna de penalti que el colegiado González Fuertes, y especialmente el VAR, pasaron por alto. El FC Barcelona, que había tenido el dominio de la posesión (78%), generando 21 disparos totales (5 de ellos entre palos) frente a un Getafe muy replegado, vio cómo una posible oportunidad de marcar el gol de la victoria se esfumaba en esa jugada.

“Para mí es penalti”, sentenció Maldini (Julio Maldonado) durante la retransmisión en Movistar Fútbol. No fue el único: en la radio, la televisión y las redes sociales, la mayoría de analistas arbitrales coincide en la misma apreciación. Iturralde González, excolegiado y comentarista de la SER, valoró la acción como una pena máxima clara, pues el zaguero azulón sujeta del brazo al central francés, impidiéndole disputar el balón. Pedro Martín, de la COPE, se alineó en la misma postura: “Hay agarrón y es un penalti bastante claro”. Por su parte, en Esport 3, Xavier Estrada Fernández se mostró muy contundente al definirlo como un “penalti clamoroso”.

La controversia no se queda solo en la decisión de González Fuertes, sino también en la posible intervención del VAR. Iturralde explica que, aunque no comparte el criterio, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha recomendado en ocasiones no señalar este tipo de agarrones si consideran que el jugador agarrado no llegaría al balón. Sin embargo, Estrada Fernández matiza que ese factor no impide la señalización de la pena máxima, ya que el contacto es más que evidente y no hay ningún matiz en la normativa que descarte el agarrón por la ubicación del esférico.

La polémica no queda ahí

Al final, el Barcelona volvió a sentirse perjudicado, alimentando la teoría de que existen diferencias de criterio arbitral según el equipo afectado. El técnico azulgrana, Hansi Flick, ve cómo su escuadra perdió una ocasión valiosa de sumar tres puntos en un campo siempre complejo como el Coliseum Alfonso Pérez. Para colmo, en el partido también se vivió un ambiente hostil: tanto la grada como algunos aficionados fueron protagonistas de insultos racistas hacia Balde, lo que el club catalán, a través de sus portavoces, ha condenado abiertamente.

Por si no hubiera suficiente polémica, ha trascendido que la encargada de evaluar el arbitraje de González Fuertes es Yolanda Parga, pareja de Megía Dávila, empleado del Real Madrid. Varios analistas, como Estrada Fernández y Joan Fàbregas, han criticado lo que definen como un “conflicto de intereses flagrante” y una “tomadura de pelo” al resto de equipos. Desde su punto de vista, la neutralidad debería ser un pilar fundamental en el sistema de calificaciones arbitrales. Así lo ha recogido el Sport.