NO de un equipo italiano al Betis por el jugador de moda

La situación del Real Betis en este mercado invernal está siendo de lo más ajetreada. El club verdiblanco, que hace unos días cerró las ventas de Assane Diao y Rui Silva, dispone ahora de cierto margen salarial y algo de liquidez para reforzar la plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada. Sin embargo, la necesidad de cuadrar cuentas obliga a la entidad a hilar muy fino a la hora de plantear nuevos fichajes, conscientes de que cualquier inversión debe ser cuidadosamente valorada para no comprometer el presupuesto futuro.

Manuel Pellegrini, en la línea habitual de su discurso, ha dejado claro que la prioridad es apuntalar la parcela ofensiva. Ni Cédric Bakambu ni Vitor Roque han terminado de cubrir las expectativas, tal y como se evidenció en Pucela en la derrota reciente, donde las carencias en la definición se pusieron nuevamente de manifiesto. Tampoco el Chimy Ávila. Esto, unido al interés del club en reforzar otras posiciones —como un mediocentro (Arthur Melo tras caerse Le Fée) o un hipotético lateral zurdo si sale Ricardo Rodríguez—, ha mantenido a la dirección deportiva muy atareada. El propio entrenador chileno ya advirtió que el Betis no puede permitirse un segundo tramo de temporada sin un ‘nueve’ fiable.

En este contexto ha emergido, con cierta sorpresa, la posibilidad de incorporar a un atacante que milita en el Lecce de la Serie A italiana, uno de los hombres que más está dando que hablar en su liga. Según Sky Italia, el Betis habría puesto sus ojos en este delantero centro montenegrino, de 24 años y 1,85 metros de altura, que aterrizó en el club italiano en el verano de 2023 y que se ha convertido en la sensación del momento. Tras destacar en ligas de Eslovaquia y Serbia, ha irrumpido con fuerza en el Calcio, generando una explosión de expectativas alrededor de su figura.

Nikola Krstovic, en la agenda del Real Betis

Se trata de Nikola Krstovic, un auténtico referente ofensivo para un Lecce que lucha por la permanencia. El montenegrino, fichado en agosto a cambio de 3,9 millones de euros procedente del Dunajska Streda, lleva unos números más que notables: 7 goles en 21 partidos (20 de la Serie A, con 6 dianas y 1 asistencia, y 1 más en la Copa Italia). La estadística habla de un ‘killer’ en evolución, cuyo valor de mercado actual, de acuerdo con las estimaciones de Transfermarkt, ronda los 6 millones de euros. Sin embargo, y ahí radica la polémica, diversas fuentes italianas apuntan a que el Betis habría presentado una supuesta oferta de 15 millones (12 fijos y 3 en bonus), cifra que muchos ven exagerada para la realidad económica del club verdiblanco.

La realidad, según se desprende de los medios italianos, es que el Lecce no se plantea en absoluto la venta de su jugador estrella, al menos no en mitad de la temporada. Y es que Krstovic, con contrato hasta 2027 —más un año opcional—, resulta vital para las aspiraciones de un conjunto que no quiere pasar apuros clasificatorios. El propio atacante, en declaraciones recientes, mostró su compromiso total con el equipo y afirmó querer superar la barrera de los diez goles para ayudar a la salvación. Ese compromiso se traduce en un rotundo “NO” a cualquier salida, al menos de cara a este mercado invernal.

Por parte del Betis, a pesar de los rumores, no parece factible llevar a cabo un desembolso tan grande cuando el próximo verano habrá que valorar las opciones de compra de Vitor Roque y Natan, cuyas cifras ascienden a 25 y 9 millones de euros, respectivamente. Con la directiva intentando equilibrar las cuentas, todo indica que la incorporación de Krstovic es, hoy por hoy, inviable. Un ‘NO’ contundente del equipo italiano que deja al Betis con la urgencia de seguir rastreando el mercado en busca de un goleador que se ajuste a sus necesidades y a su bolsillo.