Ni Fermín ni Dani Olmo: El plan que prepara Hansi Flick para la mediapunta del Barça

El FC Barcelona vive un inicio de temporada marcado por la búsqueda del once ideal de Hansi Flick. Entre las decisiones más comentadas está la mediapunta, una posición que siempre ha sido clave en su esquema. El pasado curso parecía propiedad exclusiva de Dani Olmo, pero la irrupción de Fermín López ha abierto un debate futbolístico apasionante. Y ahora, a esta pugna se suman nuevas alternativas que podrían cambiar el rumbo de la temporada.

El internacional español fue la apuesta inicial del técnico alemán durante el verano. Su capacidad para generar juego en espacios reducidos y su visión en el último pase le convirtieron en una pieza importante en el sistema culé. Sin embargo, su rendimiento ha tenido altibajos, marcados por problemas físicos y cierta irregularidad. Flick confía en él, pero sabe que necesita competencia directa para sacar la mejor versión del futbolista de Terrassa.

Fermín López y su explosión en el momento clave

El canterano del Barça ha aprovechado cada oportunidad para demostrar su peso en el equipo. Tras un Gamper espectacular con doblete incluido, se ganó minutos en el arranque de LaLiga. Su energía, agresividad y llegada desde segunda línea lo convierten en un perfil distinto al de Olmo. Flick reconoció que no estaba satisfecho con él al inicio de pretemporada, pero su progresión reciente ha sido imparable. El debate está más vivo que nunca.

| FC Barcelona, Marc Graupera - FC Barcelona

Dro Fernández, la perla que pide paso desde la cantera

El Barça no quiere precipitarse con el joven talentoso Dro Fernández, pero el mediapunta ya ha dejado detalles ilusionantes en el filial y en la gira de verano. Flick lo ve todavía verde para ser titular, aunque valora darle minutos progresivamente en partidos de menor exigencia. La idea es que aprenda al lado de Olmo y Fermín, con el objetivo de convertirlo en un activo importante a medio plazo.

La opción de Raphinha si Rashford explota en la izquierda

La gran novedad táctica que estudia Flick, según Mundo Deportivo, pasa por mover a Raphinha a la mediapunta. El brasileño ha jugado 16 partidos oficiales en esa posición a lo largo de su carrera, con un balance de un gol y seis asistencias solo en el Barça (8 duelos). Su visión en campo rival y su facilidad para el último pase son virtudes que le hacen atractivo para esa función. Pero este movimiento depende de Marcus Rashford.

El inglés, recién llegado, es el extremo izquierdo titular para Flick, aunque todavía debe alcanzar su mejor nivel. Si logra consolidarse, Raphinha podría liberarse de la banda y ocupar la mediapunta. El brasileño aportaría algo distinto: un mediapunta con alma de extremo, verticalidad y desborde, difícil de frenar cuando conecta con Lamine Yamal en la derecha o con Lewandowski en el área.

| FCB

Una competencia que ilusiona a Flick y a la afición

El técnico alemán no esconde su satisfacción con este escenario. La competencia interna entre Olmo y Fermín ya garantiza un nivel alto. La irrupción de Dro Fernández y la posibilidad de reubicar a Raphinha aumentan la riqueza táctica. En un equipo donde la figura del mediapunta es decisiva para conectar las piezas ofensivas, el Barça sabe que tiene alternativas de sobra.

El próximo mes será clave para ver hacia dónde se inclina Flick. El calendario aprieta y habrá partidos grandes donde el alemán deberá elegir. Lo que parece seguro es que, con este abanico de opciones, la mediapunta culé promete ser uno de los debates más apasionantes de la temporada.