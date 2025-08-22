Albert Blaya rompe su silencio: Fermín o Dani Olmo, quién debe ser titular

La posición de mediapunta en el Barça de Hansi Flick está llamada a convertirse en una de las más disputadas del curso. Tras la llegada de Dani Olmo por casi 60 millones el verano pasado y la irrupción imparable de Fermín en 2023, hay debate sobre quién debe ocupar el puesto titular. Albert Blaya, conocido creador de contenido y analista táctico, ha abordado la cuestión en su canal de YouTube, ofreciendo un repaso estadístico y futbolístico que no ha dejado indiferente a nadie.

Blaya analiza datos y estilos de juego

“Fermín o Dani Olmo, ¿quién va a ser el titular en este Barça?”, comenzó preguntándose Blaya, para introducir un análisis basado en estadísticas de Statsbomb. Ambos jugadores, explicó, presentan números muy similares en cuanto a pases y participaciones ofensivas, pero con diferencias notables en apartados concretos.

Fermín destaca por su capacidad de regate y su potencia física. Promedia más de dos regates exitosos por encuentro y gana muchos duelos gracias a su explosividad. En contrapresión, es claramente superior: 0,65 por partido frente a solo 0,2 de Dani Olmo. “La diferencia es abismal en esa faceta”, apuntó Blaya, señalando la agresividad del canterano en la recuperación inmediata.

| FCB

Dani Olmo, por su parte, ofrece ventajas en espacios reducidos. Su sensibilidad técnica, paciencia y capacidad para recibir y girar bajo presión le convierten en recurso clave cuando el rival se encierra cerca del área.

Diferencias en los mapas de disparos

Blaya repasó también la producción ofensiva de ambos jugadores. Fermín marcó seis goles en Liga el pasado curso, superando sus cifras de goles esperados y confirmando su eficacia como llegador desde segunda línea. También vio portería en la Copa y en la Champions, demostrando que aparece en competiciones de máxima exigencia.

Dani Olmo, en cambio, alcanzó ocho goles en la competición doméstica y dejó actuaciones importantes en Champions, como su tanto al Inter en semifinales. Sus disparos son de mayor calidad y más cercanos al área pequeña, aunque ofrece menos llegada sorpresiva desde la frontal que Fermín.

¿FERMÍN LOPEZ O DANI OLMO? (Lo analizo)

“Creo que Fermín puede llegar a 15 o 20 goles por temporada si tiene minutos”, aseguró Blaya, destacando el margen de crecimiento del jugador andaluz.

La relación con Lamine Yamal, otro punto decisivo

Para Blaya, la interacción de ambos con Lamine Yamal también marca diferencias. Dani Olmo entiende mejor los movimientos cortos del joven extremo y sabe asociarse en espacios reducidos. Fermín, en cambio, brilla cuando el equipo juega a campo abierto y puede atacar espacios largos. “Olmo se adapta mejor cuando todo gira alrededor de Lamine, Fermín lo hace mejor cuando hay espacios para correr”, analizó.

La conclusión de Albert Blaya

En su valoración final, el analista reconoció la dificultad de elegir un titular fijo. “Yo sigo pensando que un gran Dani Olmo, en buen estado de forma, ofrece más cosas”, señaló. Sin embargo, también dejó claro que, si Fermín mantiene el nivel mostrado en 2025, podría terminar ganándose la titularidad. “El debate está abierto y dependerá mucho del estado de forma de cada uno”, concluyó Blaya, dejando claro que Flick cuenta con dos opciones de altísimo nivel para un mismo puesto.