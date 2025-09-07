Luis de la Fuente rompe su silencio sobre las molestias de Lamine Yamal

España entra en la segunda cita del parón con el foco en Konya y el liderato del grupo. El ambiente promete alta tensión competitiva y un rival crecido ante su público, con ritmo y verticalidad. La Roja llega con confianza consolidada, pero también con deberes de gestión tras una semana exigente.

España visita a Turquía hoy, 7 de septiembre de 2025, tras el 0-3 en Sofía

El calendario ofrece una prueba inmediata para medir la continuidad del buen inicio clasificatorio. El triunfo en Sofía reforzó automatismos y dio gol a un equipo cada vez más reconocible. Oyarzábal, Cucurella y Merino firmaron la eficacia, y la presión avanzó coordinada desde el primer pase. Turquía exigirá temple en Konya, donde los locales empujan con energía y castigan pérdidas en campo propio.

Parte culé del parón: De Jong regresa antes; Balde y Gavi, distintos plazos

El barcelonismo mira el parón con calculada prudencia por incidencias acumuladas en la plantilla. Frenkie de Jong abandonó la concentración neerlandesa por una dolencia menor y vuelve para control médico.Alejandro Balde arrastra una lesión muscular en el bíceps femoral y trabaja su recuperación progresiva. Gavi, con molestias en la rodilla, apunta a reaparecer tras el parón si las sensaciones acompañan.

| @frenkiedejong, FC Barcelona, XCatalunya, Grafinka

De la Fuente, sobre Lamine Yamal: tranquilidad y decisión tras el último entrenamiento

El seleccionador sostuvo un mensaje sereno respecto a la carga competitiva de sus futbolistas más jóvenes. Explicó que evaluará estados de fatiga y golpes antes del partido, sin alarmas añadidas.

En el caso de Lamine Yamal, subrayó que arrastra pequeñas molestias en la zona lumbar. Remarcó que no aprecia problemas de gravedad y decidirá su participación tras la sesión vespertina. Las sensaciones del entrenamiento marcarán si inicia, entra desde el banquillo o recibe descanso parcial.

Duelo generacional en Konya: Lamine y Arda Güler bajo el foco competitivo

El choque proyecta un pulso de talento entre extremos jóvenes con lectura rápida y pie decisivo. Yamal rompe líneas desde el regate interior y acelera el último pase con naturalidad. Güler maneja ángulos de golpeo desde la media luna y amenaza conduciendo por carril central.

| @SEFutbol

España buscará aislar al turco cerrando líneas de pase a su pierna dominante. Turquía trabajará contactos sobre Lamine para reducir espacio, sin descuidar coberturas ante su giro agresivo.

Si Lamine dosifica minutos: ajustes y alternativas en el extremo derecho

La pizarra contempla escenarios que preserven el desequilibrio sin comprometer la estructura defensiva colectiva. Ferran Torres ofrece rupturas al espacio y remate, útil si Turquía adelanta metros y salta. Dani Olmo puede fijar dentro y liberar carril al lateral, mejorando recepciones entre líneas.

Oyarzábal, hoy referencia móvil, facilita cambios de orientación y descargas para activar la segunda línea. Con o sin Lamine de inicio, España priorizará presión tras pérdida y ataques con tres alturas.

La prioridad pasa por competir con eficacia hoy y recuperar bien de cara a la ventana siguiente. Gestionar cargas evitará recaídas innecesarias en un calendario comprimido y de altísima exigencia. Con el grupo todavía corto, cada detalle físico condiciona las rotaciones y las ventajas competitivas.