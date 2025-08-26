El gran objetivo del Girona para su delantera

El Girona no atraviesa un buen inicio en LaLiga. La goleada sufrida contra el Villarreal en La Cerámica ha encendido todas las alarmas. Míchel, consciente de las carencias ofensivas de su plantilla, ha pedido a la directiva un refuerzo inmediato. La necesidad de un delantero centro es ya inaplazable.

Quique Cárcel trabaja contrarreloj para cerrar una incorporación en la recta final de mercado. Los problemas en ataque son evidentes, con Stuani envejecido y Camara demasiado verde para ser titular. El objetivo es fichar un ariete joven, con capacidad goleadora contrastada y proyección futura. El plan es repetir una operación similar a la de Artem Dovbyk.

Una estrategia repetida tras el éxito de Dovbyk

El Girona acertó de lleno con la contratación de Dovbyk. Ahora la dirección deportiva quiere encontrar un perfil parecido. Se busca un delantero capaz de aportar goles inmediatos, pero también con margen de crecimiento. Los contactos se han intensificado en las últimas horas para concretar la operación.

Las alternativas son limitadas, y el mercado no ofrece demasiadas oportunidades. Sin embargo, hay un nombre que ha ganado fuerza en las últimas horas. SPORT ha revelado que el Girona ha avanzado de forma seria por un delantero ucraniano con gran potencial. El movimiento ya genera expectativa en Montilivi y entre la afición rojiblanca.

El elegido es Vladyslav Vanat

El nombre del jugador es Vladyslav Vanat, ariete del Dinamo de Kiev. Con solo 23 años, el delantero ya acumula una cifra destacada de goles. El curso pasado anotó 21 tantos y repartió ocho asistencias en todas las competiciones. Este inicio de campaña mantiene el ritmo, con tres dianas en apenas siete encuentros oficiales.

Vanat se ha mostrado totalmente abierto a llegar a LaLiga. Considera que Girona es una plataforma ideal para crecer y demostrar su talento en un campeonato de máximo nivel. El Dinamo de Kiev, propietario de sus derechos hasta 2027, negocia su salida por una cifra cercana a los diez millones de euros más variables.

Una operación de riesgo medido

El Girona ofrece pagar menos de la tasación de Transfermarkt, que sitúa a Vanat en quince millones. A cambio, estaría dispuesto a entregar un porcentaje de futura venta. Una fórmula que seduce al Dinamo, que sabe que Montilivi puede revalorizar al futbolista igual que ocurrió con Tsygankov y Dovbyk.

La estrategia es clara: incorporar a un delantero prometedor ahora y venderlo por el doble en unos años. El club catalán no puede competir con gigantes financieros, pero sí puede ser un trampolín para talentos emergentes. Vanat encaja perfectamente en esta visión de proyecto.

Necesidad deportiva urgente

La dura derrota frente al Villarreal demostró que el Girona carece de pegada. Sin un goleador fiable, los partidos se complican y los rivales castigan. Míchel ha sido tajante en rueda de prensa: “Sin orgullo ni goles no se compite”. El vestuario espera una reacción inmediata desde los despachos para revertir la situación.

Los jugadores veteranos, como David López, han lanzado mensajes de exigencia. La plantilla necesita sangre fresca en ataque y un referente que lidere la línea ofensiva. Vanat llegaría para ocupar ese papel, descargando a Stuani de responsabilidades y dando un salto competitivo al equipo.

El futuro inmediato

La decisión debe tomarse en cuestión de días, ya que el mercado está a punto de cerrarse. El Girona no puede permitirse esperar demasiado, aunque confía en que el Dinamo acepte la oferta. El club ucraniano valora la operación como una buena oportunidad de negocio a medio plazo.

Si finalmente se concreta la llegada de Vladyslav Vanat, Montilivi respirará con alivio. El fichaje supondría un refuerzo de lujo para un equipo que aspira a repetir la proeza europea del año pasado. Queda trabajo por hacer, pero la dirección deportiva confía en cerrar la operación antes del cierre de mercado.