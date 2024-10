Chupa-chups remata a Vinícius con un tweet épico tras no ganar el Balón de Oro

En las últimas horas, el mundo del futbol se ha puesto 'patas arriba' tras conocer la impactante noticia de que Vinicius Jr no va a ser el Balón de Oro. El jugador brasileño se veía ganador de este premio desde hace meses, e incluso en el pasado Clásico alardeo de ello ante Gavi. Ahora, pero, parece que se va a comer sus palabras, ya que según varias fuentes el ganador será Rodri.

Desde la capital blanca han confirmado que ni Vini ni los miembros del Real Madrid acudirán a la gala que se celebra en Paris. Aunque no se ha confirmado quién será el ganador, Rodri si que ha viajado hacia la capital francesa, lo que podría significar que finalmente será él el ganador.

El gracioso tweet de chupa-chups

La conocida marca de caramelos Chupa-chups no ha perdido la oportunidad de bromear a costa del futbolista brasileño Vinícius Jr. Quien, según rumores, no logrará llevarse el Balón de Oro este año. En un giro ingenioso y oportuno, la cuenta oficial de Chupa-chups en Twitter publicó una imagen de su característico caramelo en una versión dorada.

Simulando el codiciado premio del Balón de Oro. Con la frase “Te preparamos uno dorado, @vinijr??? Que parece que el de esta noche se te está complicando…”. La marca lanzó una indirecta clara al jugador, en tono burlón pero sin perder su toque humorístico.

La publicación rápidamente se viralizó, generando reacciones de todo tipo entre los seguidores de Vinícius y los usuarios de X (Twitter) en general. Algunos interpretaron el gesto como una divertida broma que aligera el ambiente en torno a la competencia por el Balón de Oro.

Mientras que otros lo vieron como una burla en toda regla hacia el delantero del Real Madrid, quien había sido uno de los favoritos para llevarse el galardón. La respuesta de Chupa-chups refleja una tendencia cada vez más común en redes sociales, en la que las marcas no dudan en hacer comentarios irónicos o humorísticos sobre temas de actualidad.

Una estrategia de marketing perfecta

Este ingenioso tweet fue una forma de aprovechar la situación para promocionar la marca y al mismo tiempo hacer reír a sus seguidores. Aludiendo a la decepción que podría estar sintiendo Vinícius.

Al representar el Balón de Oro como un Chupa-chups dorado, la marca consiguió una imagen impactante que captura la esencia de su famoso producto, manteniendo un tono desenfadado y amigable. Además, la publicación invita a sus seguidores a comentar y compartir, aumentando la visibilidad de Chupa-chups en redes sociales.

En cuanto a Vinícius, aunque no ha respondido públicamente al tweet, es probable que el futbolista no se tome la broma con muy buen humor. Este tipo de reacciones en redes sociales muestran cómo el marketing actual se nutre mucho de la inmediatez de las noticias y la interacción directa con el público. A través de este simple, pero efectivo mensaje, Chupa-chups se ha posicionado como una marca que entiende a sus seguidores y que no teme ser divertida y atrevida.