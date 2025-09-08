Golpe muy duro para Yeray: Ya es oficial su sanción

La noticia cayó en pleno parón, con el equipo preparando una temporada especialmente exigente. El Athletic Club trabaja para sostener el gran inicio liguero y afrontar una Champions que exigirá rotaciones constantes. En defensa, cada detalle cuenta y cualquier ausencia altera jerarquías, automatismos y planes de partido.

La UEFA ha comunicado una suspensión de diez meses para Yeray Álvarez por infracción antidopaje no intencionada. El caso se originó tras un control en la Europa League contra el Manchester United, disputado en mayo. Los análisis detectaron canrenona, incluida en la lista S5 de diuréticos y enmascarantes de la AMA. El organismo sitúa el periodo sancionador entre el 2 de junio y el 2 de abril de 2026.

Yeray podrá entrenar con el grupo a partir del 2 de febrero, cumpliendo la normativa vigente. La resolución considera probado el consumo accidental por un medicamento preventivo contra la alopecia de su pareja. Aun así, recuerda el principio de responsabilidad objetiva para deportistas en materia de sustancias prohibidas. De momento, el central se mantiene activo entrenando con el CD Derio a las órdenes de Iker Muniain.

Para Ernesto Valverde, el contratiempo llega en el tramo que marcará tendencias competitivas. El Athletic afrontará semanas con acumulación de partidos y necesidades claras en duelos aéreos y salida. Sin Yeray, pierde un defensor agresivo en anticipación y solvente en coberturas al espacio del lateral. También desaparece un primer pase fiable cuando el rival presiona alto y orienta hacia banda. Esa mezcla de agresividad y criterio era diferencial en escenarios de máxima tensión competitiva.

Solo dos centrales disponibles y un plan de emergencia abierto

La sanción agrava un panorama ya condicionado por otros golpes en la línea defensiva. Unai Egiluz sufrió una rotura del cruzado durante el verano y está fuera de la rotación. Unai Núñez dejó el club hace meses y su salida redujo alternativas en el perfil derecho. Hoy, Valverde únicamente cuenta con Dani Vivian y Aitor Paredes para sostener cuatro competiciones exigentes. Esa realidad convierte cualquier contratiempo menor en una alerta roja para el cuerpo técnico bilbaíno.

El intento de repatriar a Aymeric Laporte terminó frustrado por cuestiones registrales en el cierre de mercado. La FIFA no aceptó de momento la inscripción, pese a existir acuerdo entre las partes implicadas. San Mamés quedó sin el refuerzo diseñado para equilibrar minutos y perfiles durante el curso. Mientras no cambie ese escenario, cada microlesión o sanción obligará a soluciones de emergencia desde Lezama. Valverde puede recurrir a ajustes puntuales, como desplazar a un lateral a la posición de central. También puede introducir un pivote como tercer hombre en salida, protegiendo la espalda con basculación agresiva.

El mensaje deportivo es inequívoco: el Athletic necesitará blindar su bloque bajo y administrar esfuerzos. Con Champions a la vista, la gestión de riesgos será tan importante como la pizarra de partido. Si la FIFA desbloquea la situación de Laporte, el paisaje competitivo podría cambiar de inmediato. Hasta entonces, Vivian y Paredes deberán responder cada tres días sin margen para errores.