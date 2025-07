Enigmática publicación de Lamine Yamal: ¿Palo a Nico Williams?

En pleno terremoto por la renovación de Nico Williams con el Athletic Club, el entorno del FC Barcelona ha vivido un nuevo episodio de mensajes crípticos y reacciones cruzadas. Esta vez ha sido Lamine Yamal, la joya azulgrana, quien ha encendido las redes con una publicación en su cuenta de Instagram que ha desatado las interpretaciones más diversas, especialmente entre los aficionados y los tertulianos más influyentes del panorama futbolístico.

La estrofa de Morad que ha desatado la polémica

La imagen que Lamine Yamal compartió en su historia de Instagram no ha pasado desapercibida. Con más de 36 millones de seguidores pendientes de cada uno de sus movimientos, el extremo del Barça publicó un extracto de una canción del popular cantante Morad: “Y lo mío he conseguido y a nadie yo le he pedido, y ni siquiera yo he tenido que humillarme. A los míos yo he ayudado, yo sigo en la calle, dime quién coño va a quitarme". En la publicación del futbolista puede leerse esta estrofa de la canción en la televisión de su hogar.

La frase, extraída de un tema muy reconocido en el entorno urbano, ha sido rápidamente relacionada por muchos con la reciente “traición” de Nico Williams, quien después de semanas de contactos y promesas finalmente decidió renovar con el Athletic, dejando al Barça y a varios compañeros sorprendidos y decepcionados.

| Canva

La interpretación de José Álvarez: “Me parece un mensaje a un compañero que le ha dejado tirado”

En el programa El Chiringuito, la publicación de Lamine Yamal fue objeto de análisis. José Álvarez, colaborador habitual y muy próximo al entorno blaugrana, ofreció su visión: “A mí me parece un mensaje a un compañero que le ha dejado tirado,” explicó en directo, ante la pregunta directa de Josep Pedrerol sobre si el mensaje iba dirigido a Nico Williams.

Álvarez fue más allá en su análisis, enlazando la letra de la canción con el relato del caso Nico Williams: “Yo lo interpreto subjetivamente, pero es cuando Nico Williams se ofrece a sus compañeros diciendo que quiere ir al Barcelona. Nico se lo comunica a sus compañeros, entre ellos Lamine Yamal. ‘Y lo mío he conseguido y a nadie yo le he pedido’. Nico les pide… ‘Y ni siquiera yo he tenido que humillarme’. Esto va en la línea de que al final Nico Williams es el que ha ido tanto a los jugadores como al Barcelona a suplicar, a decir que quiere jugar en el Barça.”

La crítica velada sería entonces hacia el hecho de que, mientras Lamine Yamal ha forjado su camino en el club sin pedir ni rogar nada, Nico habría insistido en su deseo de vestir de azulgrana para, finalmente, sorprender a todos quedándose en Bilbao.

Impacto en el vestuario y en la afición culé

El desconcierto tras la decisión de Nico Williams ha sido total en el vestuario del Barça. Según Álvarez, ni siquiera los compañeros más cercanos fueron avisados a tiempo: “Lamine Yamal y todos esos compañeros se enteraron de que Nico Williams no venía al Barcelona y seguía en Bilbao con el tuit del Athletic”. La sensación de haber sido apartados de la decisión final ha incrementado el malestar y ha dejado a la afición culé con la sensación de una oportunidad perdida.

El propio mensaje de Lamine Yamal, con el verso “A los míos yo he ayudado, yo sigo en la calle, dime quién coño va a quitarme”, refuerza la idea de orgullo por el camino recorrido, sin dobleces ni arrepentimientos. Para muchos, es una declaración de principios: sigue en el Barça, tiene el respaldo de los suyos y nadie podrá arrebatarle lo que se ha ganado.