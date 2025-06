Duras críticas de Cristobal Soria a De la Fuente por Lamine Yamal: 'Ha condenado a...'

En el fútbol, las decisiones de los entrenadores suelen ser juzgadas con lupa, especialmente en los grandes escenarios. La final de la Nations League entre España y Portugal no solo ha dejado un sabor amargo por la derrota en la tanda de penaltis, sino también por la polémica gestión de Luis de la Fuente desde el banquillo. El seleccionador español está en el centro de todas las críticas tras optar por sustituir a Lamine Yamal en el tramo final del partido, un movimiento que ha encendido el debate en tertulias y redes sociales.

La polémica sustitución de Lamine Yamal: origen del enfado

La selección española partía como favorita, pero no consiguió plasmar ese favoritismo sobre el césped. España se adelantó en el marcador y llegó a tener la final encarrilada, pero Portugal fue capaz de igualar hasta forzar la prórroga y, finalmente, la tanda de penaltis. En ese contexto, Luis de la Fuente sorprendió al retirar del campo a Lamine Yamal cuando aún quedaban quince minutos para el final de la prórroga. Esta decisión ha sido el foco principal de las críticas más duras en las últimas horas.

Entre las voces más contundentes está la de Cristóbal Soria, que en El Chiringuito no dudó en disparar contra el seleccionador: “Nos está condenando a todos. Para buscar una reivindicación suya personal (cambiando a Lamine), ha condenado al resto de la selección española”. Soria, habitual azote de técnicos en el programa, fue aún más allá y señaló que la decisión de De la Fuente tenía más que ver con un interés personal que con una necesidad táctica.

| @SEFutbol

Un debate encendido también en la mesa de tertulianos

La intervención de Cristóbal Soria no quedó sin respuesta. El analista Fran Garrido fue el primero en reprocharle su cambio de discurso: “No se puede ser más veleta de lo que eres tú. No se puede cambiar de opinión de esta forma desde el último partido de la Eurocopa, donde le hacías la ola a Luis de la Fuente, hasta ahora por cambiar a Lamine Yamal en el minuto 105. ¿De verdad? Si el problema de hoy no es cambiar a Lamine Yamal en el minuto 105, el problema de hoy es que no se puede terminar una final sin Pedri, sin Nico y sin Lamine. No sólo por quitar a Lamine, porque hoy a Lamine se le podía haber quitado, su partido ha sido muy malo en lo ofensivo y muy discreto en lo defensivo”.

La discusión entre ambos resume bien el ambiente que se respira entre la afición española, dividida entre quienes consideran que Lamine Yamal debía haber seguido sobre el césped hasta el final y quienes piensan que el joven extremo no estaba aportando lo esperado en un encuentro tan exigente.

La sustitución de Lamine Yamal refleja un dilema clásico de los grandes torneos: ¿apostar por la juventud y el desequilibrio, o buscar el control con piernas frescas? Soria se mostró inflexible: “Si yo no dejo de creer, pero si hoy lo ha hecho mal, se dice. Hoy ha cometido un error que los entrenadores de élite no deben consentir. Porque en la élite los buenos no se cambian”.