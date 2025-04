No solo Kike García: El Espanyol se fija en otro delantero de buen nivel

El RCD Espanyol se encuentra en una etapa clave de la temporada. Con el objetivo de certificar cuanto antes su permanencia en LaLiga EA Sports, el conjunto catalán también ha comenzado a mirar hacia el futuro. Y aunque todo apunta a que su continuidad en la élite está bien encaminada, la dirección deportiva no quiere dejar nada al azar. Entre los focos que más preocupan, uno destaca por encima del resto: la delantera. Con varias salidas casi aseguradas, como las de los cedidos Véliz y Cheddira, y con incógnitas sobre el futuro de Roberto Fernández, el club sabe que necesita gol. Y para ello, ya trabaja en silencio.

El perfil buscado

El delantero que busca el Espanyol debe tener experiencia en la liga, estar en plena madurez futbolística, ser capaz de adaptarse rápidamente y, sobre todo, ofrecer garantías desde el primer momento. Nada de apuestas a largo plazo. El objetivo es un jugador que haya demostrado recientemente su capacidad para ver puerta en Primera y que, además, pueda salir de su club por un precio asumible.

En las últimas semanas, varios nombres han circulado por las oficinas del RCDE Stadium. Algunos se repiten año tras año, otros son simples ofrecimientos de representantes. Pero hay uno en particular que ha llamado la atención del cuerpo técnico y de la dirección deportiva por igual. Un nombre que, aunque quizás sorprenda a parte de la afición, responde a un perfil muy concreto.

Un repunte en plena recta final

Este jugador está firmando un tramo final de temporada más que notable. En una plantilla que ha tenido más sombras que luces, ha conseguido destacar, anotar con regularidad y mantenerse como una pieza esencial para su entrenador. Su implicación, su capacidad para generar ocasiones y su olfato en el área lo han convertido en uno de los pilares del equipo. Y, como suele suceder en estos casos, su rendimiento ha despertado interés más allá de su club actual.

Lo más llamativo es que no se trata de un delantero al uso. Tiene una historia peculiar. Su trayectoria ha pasado por clubes de primera fila, pero también por momentos complicados. Es de esos que parecía que nunca terminaría de explotar… hasta ahora. Y justo cuando muchos lo daban por estancado, ha recuperado el protagonismo.

Una operación con letra pequeña

La posible operación, sin embargo, está marcada por una condición innegociable: su fichaje solo sería viable si su equipo actual no logra la salvación. Porque aunque su contrato va más allá de junio, su continuidad en el club está íntimamente ligada a mantenerse en Primera División. De no ser así, su salida estaría mucho más cerca.

Desde el Espanyol se sigue el caso con atención. Y este viernes, con el partido frente al Getafe, podrían ‘atar’ virtualmente su permanencia… justo ante el mismo equipo contra el que el jugador en cuestión firmó una de sus mejores actuaciones de la temporada. Las casualidades del calendario.

El nombre tras la sombra

Solo entonces, cuando se dan todos los elementos, se revela la identidad del delantero que está en el radar del Espanyol. No es otro que Sandro Ramírez, el ariete canario que milita en la UD Las Palmas. Con ocho goles en lo que va de campaña, el ex del FC Barcelona ha recuperado sensaciones, y en la Ciudad Condal no pierden detalle de cada uno de sus movimientos. Su futuro, como el del Espanyol, aún está por decidirse. Pero si se alinean las piezas… podría vestirse de blanquiazul.