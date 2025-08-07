Italia está de moda en A Coruña: Nuevo fichaje del Dépor procedente de la Serie A

El Deportivo de La Coruña continúa dando forma a su plantilla de cara a una temporada clave en su intento de regreso a la élite del fútbol español. Fernando Soriano, director deportivo del conjunto gallego, ha intensificado su actividad en el mercado con una obsesión muy clara: encontrar un delantero que marque diferencias.

La salida prácticamente confirmada de Helton Leite en la portería ha supuesto un revés que obliga a priorizar también la búsqueda de un nuevo guardameta. Sin embargo, la parcela ofensiva no se descuida. En ese contexto, ha surgido un nombre que comienza a sonar con fuerza en los círculos del club blanquiazul. Se trata de un atacante joven, con proyección y con hambre de minutos.

Una nueva operación con sabor italiano

Tras cerrar la incorporación del lateral izquierdo Giacomo Quagliata, procedente del Cremonese, el Deportivo vuelve a mirar hacia Italia para reforzar otra zona clave: la delantera. En este caso, la dirección deportiva liderada por Soriano se habría fijado en un espigado delantero centro de 24 años que actualmente milita en la Serie A.

| XCatalunya, RC Deportivo

Se trata de un atacante versátil, capaz de actuar como referencia ofensiva pero también de abrirse a banda, una cualidad muy valorada en el esquema ofensivo que pretende consolidar el técnico deportivista. Aunque el futbolista nunca ha salido de su país natal, el club gallego estudia una fórmula que minimice riesgos económicos.

Cesión con opción de compra: la fórmula favorita

Según apunta el periodista especializado Gianluca Di Marzio, el Deportivo estudia solicitar una cesión con opción de compra, una fórmula que permitiría incorporar al delantero sin comprometer el presupuesto a corto plazo. El jugador tiene contrato vigente con su actual club hasta junio de 2027, por lo que una venta directa es complicada.

| XCatalunya

El objetivo sería lograr una cesión por una temporada, con la posibilidad de adquirir sus derechos si el rendimiento es el esperado. Esta opción también permitiría al futbolista probarse en una nueva liga sin una presión excesiva, y al club valorar su encaje en el proyecto deportivo a medio plazo.

Buenos números y margen de crecimiento

A lo largo de su carrera profesional, el jugador ha disputado 170 partidos oficiales en distintas categorías del fútbol italiano, anotando un total de 43 goles y repartiendo 8 asistencias. Varios analistas destacan su capacidad para adaptarse a distintos estilos de juego y su buena lectura del espacio dentro del área rival.

Su perfil responde a lo que busca el Deportivo: un delantero con presencia física, movilidad, y potencial para explotar en un nuevo entorno competitivo. Además, su llegada podría suponer la salida definitiva de Mohamed Bouldini, cuyo papel en la plantilla perdería protagonismo si se concreta esta operación.

Fernando Soriano, clave en las negociaciones

El director deportivo del club gallego se ha convertido en una de las figuras más activas del mercado veraniego. Su experiencia y conocimiento del fútbol europeo están siendo determinantes para identificar oportunidades que refuercen al Deportivo sin comprometer la estabilidad económica del proyecto.

Hasta el momento, no se ha realizado una oferta formal por el delantero, pero en Italia ya se empieza a hablar de posibles contactos en los próximos días. Todo dependerá de cómo avance la gestión de las salidas y de los recursos disponibles una vez se resuelva la situación de la portería.

Y aunque en Riazor nadie lo quiere confirmar aún, el nombre que ilusiona a la afición del Deportivo es Luca Moro.