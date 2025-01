Carlos Corberán quiere que vuelva un antiguo crack del Valencia

La situación en el Valencia CF continúa siendo muy delicada, y Carlos Corberán, actual entrenador del equipo, está buscando soluciones urgentes de cara a la segunda mitad de la temporada. Tras varios tropiezos en LaLiga y la necesidad de reforzar la plantilla en distintas posiciones, el técnico ha manifestado su interés por recuperar a un defensa experimentado que militó en Mestalla durante varios años, dejando un grato recuerdo en la afición che. La urgencia por mejorar el rendimiento defensivo pasa en buena parte por incorporar a alguien que conozca el campeonato, el vestuario y la idiosincrasia del club a la perfección.

El conjunto valencianista, que no atraviesa su mejor momento económico, se halla inmerso en la búsqueda de soluciones de bajo coste para afrontar los desafíos más inmediatos. Ante la falta de nuevos fichajes de renombre, la dirección deportiva, encabezada por Miguel Ángel Corona, no ha cerrado las puertas a recuperar a una cara conocida. De hecho, Corona ha sido preguntado abiertamente acerca de este posible regreso, y aunque no confirmó el interés ni dio nombres concretos, no descartó nada. En sus propias palabras, “en el fútbol todo puede cambiar rápidamente”, dejando la puerta abierta a la incorporación de un central que ya se ganó en el pasado el cariño de la afición blanquinegra.

Es precisamente ahí donde entra en escena Gabriel Paulista, quien abandonó Mestalla hace un año para unirse al Atlético de Madrid. Sin embargo, la etapa del brasileño en el Civitas Metropolitano no transcurrió como esperaba, pues no logró consolidarse bajo las órdenes de Diego Simeone. Posteriormente, en el pasado mercado estival, optó por un nuevo desafío en la liga turca, fichando por el Besiktas. Hasta ahora, su aventura en el país otomano no ha sido tan estable como se preveía, en gran parte por culpa de las lesiones. De hecho, según los informes médicos, ha sufrido un par de problemas físicos de consideración esta misma temporada: un desgarro parcial del músculo, que lo tuvo apartado casi un mes, y un desgarro del tendón, que le ha supuesto una ausencia de 89 días. En total, se ha perdido 22 partidos en esta campaña. Aun y así, tal y como informa Fichajes.net, el nombre de Gabriel Paulista podría estar en la lista de deseos che.

| Valencia CF

Las lesiones lastran a Gabriel Paulista

A pesar de estas adversidades, el central de 34 años ha podido disputar 9 encuentros en la Süper Lig, 4 en la UEFA Europa League, 2 en la fase de clasificación de la misma competición y 1 en la TFF Süper Kupa, totalizando 16 apariciones y alrededor de 1.250 minutos. Son números que, aunque no impresionan, evidencian que cuando ha estado al cien por cien, el cuerpo técnico del Besiktas ha confiado en él. Además, su valor de mercado, antes situado en cotas bastante elevadas, se ha reducido en los últimos años hasta rondar el 1,4 millón de euros según las estimaciones actuales, un coste que podría encajar en los planes de un Valencia que maneja recursos limitados.

| Besiktas

El deseo de Paulista de regresar a Mestalla quedó patente en una reciente entrevista, en la que afirmó que, de producirse la llamada del Valencia, no dudaría en dar el paso. Y es que el brasileño dejó huella tras vestir la camiseta che en 220 partidos oficiales, sumando ocho goles y cinco asistencias, con un balance de 38 tarjetas amarillas y 3 expulsiones. En total, más de 18.500 minutos a lo largo de varias temporadas, demostrando solvencia, carácter y liderazgo en la línea defensiva.

Su experiencia en el Villarreal CF y en la Premier League (Arsenal) avalan la calidad de un zaguero que, pese a los problemas físicos, conserva la determinación y la garra que siempre le caracterizaron en Mestalla. Ahora, con Corberán en el banquillo, el Valencia se plantea esa vuelta como una opción viable para reforzar el centro de su defensa, aprovechando que el jugador sigue manteniendo un vínculo emocional con el club. Todo dependerá de los acuerdos a los que lleguen el Besiktas y el propio Valencia, así como del estado físico del central, una cuestión que genera cierta cautela.