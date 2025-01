Carlos Corberán vol que torni un antic crack del València

La situació al Valencia CF continua sent molt delicada, i Carlos Corberán, actual entrenador de l'equip, està buscant solucions urgents de cara a la segona meitat de la temporada. Després de diversos entrebancs a LaLiga i la necessitat de reforçar la plantilla en diferents posicions, el tècnic ha manifestat el seu interès per recuperar un defensa experimentat que va militar a Mestalla durant diversos anys, deixant un bon record en l'afició che. La urgència per millorar el rendiment defensiu passa en bona part per incorporar algú que conegui el campionat, el vestidor i la idiosincràsia del club a la perfecció.

El conjunt valencianista, que no travessa el seu millor moment econòmic, es troba immers en la recerca de solucions de baix cost per afrontar els desafiaments més immediats. Davant la manca de nous fitxatges de renom, la direcció esportiva, encapçalada per Miguel Ángel Corona, no ha tancat les portes a recuperar una cara coneguda. De fet, Corona ha estat preguntat obertament sobre aquest possible retorn, i encara que no va confirmar l'interès ni va donar noms concrets, no va descartar res. En les seves pròpies paraules, “en el futbol tot pot canviar ràpidament”, deixant la porta oberta a la incorporació d'un central que ja es va guanyar en el passat l'afecte de l'afició blanquinegra.

És precisament aquí on entra en escena Gabriel Paulista, qui va abandonar Mestalla fa un any per unir-se a l'Atlético de Madrid. No obstant això, l'etapa del brasiler al Civitas Metropolitano no va transcórrer com esperava, ja que no va aconseguir consolidar-se sota les ordres de Diego Simeone. Posteriorment, en el passat mercat estival, va optar per un nou desafiament a la lliga turca, fitxant pel Besiktas. Fins ara, la seva aventura al país otomà no ha estat tan estable com es preveia, en gran part per culpa de les lesions. De fet, segons els informes mèdics, ha patit un parell de problemes físics de consideració aquesta mateixa temporada: un esquinç parcial del múscul, que el va tenir apartat gairebé un mes, i un esquinç del tendó, que li ha suposat una absència de 89 dies. En total, s'ha perdut 22 partits en aquesta campanya. Així i tot, tal com informa Fichajes.net, el nom de Gabriel Paulista podria estar a la llista de desitjos che.

| Valencia CF

Les lesions llasten Gabriel Paulista

Malgrat aquestes adversitats, el central de 34 anys ha pogut disputar 9 partits a la Süper Lig, 4 a la UEFA Europa League, 2 a la fase de classificació de la mateixa competició i 1 a la TFF Süper Kupa, totalitzant 16 aparicions i al voltant de 1.250 minuts. Són xifres que, encara que no impressionen, evidencien que quan ha estat al cent per cent, el cos tècnic del Besiktas ha confiat en ell. A més, el seu valor de mercat, abans situat en cotes bastant elevades, s'ha reduït en els últims anys fins a rondar l'1,4 milió d'euros segons les estimacions actuals, un cost que podria encaixar en els plans d'un València que maneja recursos limitats.

| Besiktas

El desig de Paulista de tornar a Mestalla va quedar palès en una recent entrevista, en la qual va afirmar que, de produir-se la trucada del València, no dubtaria a fer el pas. I és que el brasiler va deixar empremta després de vestir la samarreta che en 220 partits oficials, sumant vuit gols i cinc assistències, amb un balanç de 38 targetes grogues i 3 expulsions. En total, més de 18.500 minuts al llarg de diverses temporades, demostrant solvència, caràcter i lideratge a la línia defensiva.

La seva experiència al Villarreal CF i a la Premier League (Arsenal) avalen la qualitat d'un defensa que, malgrat els problemes físics, conserva la determinació i la garra que sempre el van caracteritzar a Mestalla. Ara, amb Corberán a la banqueta, el València es planteja aquest retorn com una opció viable per reforçar el centre de la seva defensa, aprofitant que el jugador segueix mantenint un vincle emocional amb el club. Tot dependrà dels acords als quals arribin el Besiktas i el mateix València, així com de l'estat físic del central, una qüestió que genera certa cautela.