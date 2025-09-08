Acaba de dejar el Leganés: Ficha por la Liga de Irán

El mercado de fichajes sigue dejando movimientos inesperados en el panorama internacional, con protagonistas que pocos imaginaban en destinos tan lejanos. En esta ocasión, la atención se centra en un delantero formado en la cantera del FC Barcelona que, tras su paso por varios clubes españoles, inicia una etapa completamente nueva.

Munir El Haddadi, de 30 años, ha firmado por el Esteghlal FC tras su salida del CD Leganés. El atacante hispano-marroquí llega libre después de consumarse el descenso del conjunto pepinero a Segunda División, cerrando así un ciclo de dos temporadas en Butarque. Su contrato con el club iraní es por dos años, con la posibilidad de prolongarse una campaña adicional si ambas partes quedan satisfechas con el rendimiento.

La operación supone el primer contacto del futbolista con una liga fuera de Europa, tras una carrera marcada por la irregularidad. En España, Munir defendió camisetas de Valencia, Alavés, Sevilla, Getafe, Las Palmas y Leganés, acumulando más de 250 partidos oficiales en la élite. Con el Barça llegó a debutar en 2014, marcando incluso en su primer encuentro liguero bajo las órdenes de Luis Enrique. Algunos incluso se atrevieron a tildarle como 'el nuevo Messi'. Nada más lejos de la realidad.

| VCF

Un fichaje raro en la historia de los marroquíes en Irán

La llegada de Munir lo convierte en el tercer marroquí que juega en la liga iraní. El verano pasado, Ayoub El Amloud firmó por el Persépolis, donde ya suma dieciocho partidos ligueros. Antes, el extremo Adil Chihi había vestido la camiseta del Esteghlal, aunque con menor continuidad, participando en apenas cinco encuentros oficiales. En la actualidad, Munir será el único representante marroquí en la Persian Gulf Pro League, lo que subraya lo atípico del traspaso.

Coincidencia con Antonio Adán en la portería

El delantero se reencontrará en Teherán con un rostro familiar del fútbol español. Antonio Adán, exguardameta del Real Madrid, Betis y Atlético, defiende la portería del Esteghlal y ha sido titular en las dos primeras jornadas ligueras. La presencia del veterano portero servirá como nexo de adaptación para Munir, que se integrará en un vestuario dirigido por el portugués Ricardo Sá Pinto.

El Esteghlal no es un club cualquiera dentro del panorama asiático. Acumula nueve títulos nacionales y mantiene una rivalidad histórica con el Persépolis en el famoso derbi de Teherán. En esta edición del campeonato, el conjunto azul busca mejorar la tercera plaza del curso pasado y pelear directamente por el título frente a Tractor FC, actual campeón.

En lo deportivo, Sá Pinto contará con un jugador versátil, capaz de actuar como extremo derecho, segundo punta o referencia ofensiva. Su experiencia en contextos competitivos de máximo nivel puede marcar diferencias en una liga donde la intensidad física predomina sobre el talento técnico. El desafío para Munir será recuperar la regularidad perdida y convertirse en el socio ideal de los atacantes locales.

El movimiento genera expectación no solo en Irán, sino también en Marruecos y España, donde su fichaje se percibe como una rareza absoluta. Si consigue adaptarse rápido, Munir podría transformar un cambio inesperado en la oportunidad de revitalizar una carrera que parecía estancada en Europa.