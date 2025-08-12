'Viento fuerte o muy fuerte': media España en alerta hoy tras este aviso de la AEMET

Durante los últimos días, el calor intenso ha marcado el clima en gran parte de España. Las temperaturas diurnas han sido inusualmente altas para la época, con cielos mayoritariamente despejados. Las noches, especialmente en el centro y sur, han mantenido un ambiente cálido que apenas ha dado tregua.

Este escenario veraniego fuera de temporada ha favorecido actividades al aire libre y jornadas de ocio prolongadas. Sin embargo, el patrón atmosférico muestra signos de viento que se harán evidentes en las próximas horas. Los contrastes térmicos y la inestabilidad comenzarán a ganar terreno.

Viento: parte de la inestabilidad en el interior peninsular

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que hoy se forme nubosidad de evolución en amplias zonas del interior peninsular, con riesgo de tormentas aisladas. Esta situación afectará a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad de Madrid y parte de Extremadura. En estas áreas, las nubes podrán descargar chubascos intensos.

Tanto hoy martes como mañana miércoles, la actividad tormentosa aumentará, acompañada de rachas de viento fuertes o muy fuertes. Estas ráfagas podrán superar los 70 km/h en puntos de la Meseta Norte, la Meseta Sur y el valle del Ebro. Zonas montañosas como el Sistema Ibérico y la Cordillera Central estarán entre las más afectadas.

Las temperaturas máximas se mantendrán elevadas hasta el miércoles, cuando descenderán a valores más propios de la estación. Las mínimas seguirán siendo altas, con noches tropicales en el centro, interior sur y valle del Ebro.

Regreso de la estabilidad a partir del jueves

A partir del jueves, se prevé un retorno a la estabilidad con predominio del sol en la mayor parte del país. Este cambio permitirá la recuperación de temperaturas máximas elevadas, aunque sin el calor extremo de jornadas previas.

En el norte y litoral mediterráneo, las condiciones serán especialmente agradables, con cielos despejados y viento moderado. En el sur y centro peninsular, las tardes volverán a registrar valores altos, pero sin la inestabilidad que marcará el inicio de la semana.

El fin de semana se presenta estable y seco en la mayor parte de España, consolidando un escenario ideal para actividades al aire libre. El contraste entre el inicio y el final de la semana reflejará la variabilidad típica del verano en la península.