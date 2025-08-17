Jarro de agua fría sobre el tiempo de esta semana en España: 'Que nadie piense que...'

El calor extremo que ha asolado España en las últimas semanas ha dejado a muchos con la esperanza de un alivio cercano. Con la llegada de la próxima semana, muchos pensaron que la situación climática mejoraría. Sin embargo, el cambio no será tan drástico como se esperaba.

Aunque la previsión era que las temperaturas bajaran pronto, los meteorólogos han dejado claro que el respiro no será inmediato. De hecho, las temperaturas seguirán siendo altas, aunque más moderadas, en gran parte del país, especialmente en el sur.

| AEMET, esp.xcatalunya.cat, Europapress

El alivio será gradual: el calor de agosto seguirá

“Que nadie piense que la próxima semana será fresca”, han señalado los meteorólogos. Aunque se espera una ligera disminución de las temperaturas, no se trata de una ola de frío que cambie de inmediato el clima. Entre el viernes 15 y el domingo 17 de agosto, se ha vivido una advección cálida extraordinaria que mantuvo las temperaturas extremadamente altas.

Las zonas del sur, como el Valle del Guadalquivir y otras áreas del suroeste, seguirán superando los 40 °C. Mientras que en el resto de la Península también se experimentará calor intenso. La moderación de las temperaturas se dará, pero solo de manera gradual y no de forma drástica, como muchos esperaban.

| Getty Images, Xurzon, Sarwono de FeatherpenCS, Grafinka, Sergeyparanchuk

El alivio llegará el martes, pero de forma moderada

A partir del 19, las temperaturas comenzarán a descender, pero el cambio será progresivo. En las zonas más afectadas por el calor extremo, como el sur y el este, las altas temperaturas continuarán durante varios días más. El descenso de las temperaturas será más notorio en el norte y el interior, pero no se espera un enfriamiento inmediato.

Aunque el alivio será bien recibido, los meteorólogos advierten que el calor no desaparecerá por completo. Y las temperaturas seguirán estando por encima de lo normal. Este cambio climático será un alivio moderado, pero el calor continuará en gran parte del país.

Efectivamente, la ola de calor cederá levemente, pero las altas temperaturas seguirán siendo una característica de esta última parte del verano. El alivio térmico comenzará a percibirse muy suave desde el final del lunes, pero será suave y no como se esperaba. Las expectativas de un enfriamiento rápido han quedado en el camino y los próximos días seguirán siendo cálidos, pero algo más soportables.