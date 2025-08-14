'Se viene': Los meteorólogos anuncian el día en el que refrescará mucho en toda España

En los últimos días, las altas temperaturas han dominado España, haciendo que muchas regiones soporten un calor sofocante. Desde principios de agosto, olas de calor han dejado cifras de récord, afectando a buena parte del país. Ahora, parece que el clima está por dar un giro que hará feliz a muchos.

Los modelos meteorológicos más recientes apuntan a un alivio térmico. Que podría ser la mejor noticia para los que han tenido que lidiar con el calor extremo. Según las predicciones, un refrescamiento generalizado está a la vista para la segunda mitad de agosto.

| Europa Press

Cambio en el clima: el alivio está a la vuelta de la esquina

Los expertos como Nacho Espinós afirman que el modelo europeo ya tiene fecha para este cambio climático que todos esperan. “El modelo europeo ya pone fecha a la vuelta de las temperaturas más frescas a España”, asegura el meteorólogo. Las previsiones apuntan a que, entre el 19 y el 25 de agosto, las temperaturas bajarán considerablemente.

Este descenso de temperaturas llega después de una ola de calor muy prolongada y se espera que sea un respiro en toda España. Aunque el calor continuará esta semana, será la siguiente cuando se noten las primeras caídas, especialmente en el norte y oeste de la península. En áreas como Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, el cambio será más evidente.

Refrescará, pero con algunos matices

A pesar de este alivio térmico, el cambio de clima no será homogéneo. Mientras que el norte de España podrá disfrutar de noches más frescas y agradables, el sur y el Mediterráneo seguirán experimentando noches tropicales. En el Mediterráneo, la temperatura del mar seguirá alta y el calor resistirá un poco más.

Se prevé que el cambio atmosférico también traerá consigo más nubosidad y posibles chubascos, especialmente en el noroeste de España. Estos chubascos, aunque necesarios para refrescar el ambiente, podrían traer consigo tormentas intensas. Y, también, conllevan un riesgo de incendios en las zonas más afectadas, pero el calor extremo, finalmente, comenzará a ceder.

| Africa Images, esp.xcatalunya.cat, Pexels de Andrei

Este cambio de temperatura no significa que el verano haya terminado, pero será un buen descanso para quienes han sufrido con el calor. Habrá que seguir atentos a las actualizaciones del tiempo, porque las previsiones apuntan a que aún quedan días cálidos en algunas zonas del país.