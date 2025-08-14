'Ja arriba': Els meteoròlegs anuncien el dia en què refrescarà molt a tot Espanya

En els últims dies, les altes temperatures han dominat Espanya, fent que moltes regions suportin una calor sufocant. Des de principis d'agost, onades de calor han deixat xifres de rècord, afectant bona part del país. Ara, sembla que el clima està a punt de fer un gir que farà feliços a molts
Els models més recents apunten a un alleujament tèrmic, que podria ser la gran notícia per als que no volen calor extrema. Segons les prediccions, un refrescament generalitzat està a la vista per a la segona meitat d'agost
Canvi en el clima: l'alleujament està a tocar
Els experts com Nacho Espinós afirmen que el model europeu ja té data per a aquest canvi climàtic que tothom espera. “El model europeu ja posa data al retorn de les temperatures més fresques a Espanya”, assegura el meteoròleg. Les previsions apunten que, entre el 19 i el 25 d'agost, les temperatures baixaran considerablement
Aquesta davallada de temperatures arriba després d'una onada de calor molt prolongada i s'espera que sigui un respir a tot Espanya. Encara que la calor continuarà aquesta setmana, serà la següent quan es notaran les primeres baixades, especialment al nord i a l'oest de la península. En àrees com Galícia, Astúries, Cantàbria i Castella i Lleó, el canvi serà més evident
Refrescarà, però amb alguns matisos
Malgrat aquest alleujament tèrmic, el canvi de clima no serà homogeni. Mentre que el nord d'Espanya podrà gaudir de nits més fresques i agradables, el sud i el Mediterrani continuaran experimentant nits tropicals. Al Mediterrani, la temperatura del mar seguirà alta i la calor resistirà una mica més
Es preveu que el canvi atmosfèric també porti més nuvolositat i possibles ruixats, especialment al nord-oest d'Espanya. Aquests ruixats, tot i ser necessaris per refrescar l'ambient, podrien portar tempestes intenses. I també comporten un risc d'incendis a les zones més afectades, però la calor extrema, finalment, començarà a cedir
Aquest canvi de temperatura no vol dir que l'estiu hagi acabat, però serà un bon descans per a qui ha patit amb la calor. Caldrà seguir atents a les actualitzacions del temps, perquè les previsions apunten que encara queden dies càlids en algunes zones del país