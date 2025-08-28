Rubén de Gracia, economista: 'Si no has cotitzat, pots cobrar una pensió'

No totes les afirmacions generen el mateix impacte. Algunes remouen la tranquil·litat de qui se sentia segur fins abans de sentir-les. Quan una figura reconeguda parla amb claredat sobre temes que afecten milers de persones, el que abans semblava tancat es converteix en possibilitat.
Aquest és l'efecte que ha tingut una recent declaració de l'economista Rubén de Gracia. Les seves paraules han obert un nou escenari per a qui, per diverses raons, pensava que ja no podia accedir a certs drets. I el més rellevant és que no es tracta d'una simple opinió, sinó d'alguna cosa contemplada per la llei.
Una possibilitat real per a qui no ha cotitzat
Rubén de Gracia ha explicat que sí que és possible rebre una pensió, fins i tot sense haver cotitzat mai. Per a moltes persones, això representa un canvi d'enfocament important. Segons detalla, hi ha dues formes d'accedir a aquesta ajuda econòmica garantida.
La primera opció és la pensió no contributiva de jubilació, pensada per a persones més grans de 65 anys sense historial de cotització. La segona és la pensió no contributiva d'invalidesa, disponible entre els 18 i 65 anys. En aquest cas, es requereix una limitació reconeguda del 65 % o superior i baixos ingressos.
Ambdues prestacions no es basen en anys de treball, sinó en condicions personals. El determinant és la residència legal a Espanya i els recursos econòmics actuals. D'aquesta manera, es protegeix qui no té suport a la Seguretat Social tradicional.
Requisits mínims i quantia mensual establerta
Per sol·licitar la pensió de jubilació, "és necessari haver viscut a Espanya almenys 10 anys des dels 16". "Amb dos consecutius, just abans de demanar-la", explica Gracia i afegeix que també s'exigeix no superar certs límits d'ingressos anuals. Aquests s'ajusten en funció de si la persona viu sola o en unitat familiar.
En el cas de la pensió per discapacitat, es requereix una residència de cinc anys, amb els dos últims consecutius. A més, s'ha de demostrar el grau de capacitat reduïda i no superar el llindar de renda. Aquestes condicions garanteixen un accés just i regulat a qui compleix amb els criteris.
L'ajuda mensual estàndard ascendeix a uns 564 euros, repartits en 14 pagues. Si conviuen dos o més beneficiaris, la quantitat es redueix lleugerament per persona. Tanmateix, es garanteix un mínim de 141 euros mensuals com a base.
Altres pensions disponibles per a familiars
Rubén de Gracia també detalla altres pensions per a casos de defunció. Les més comunes són les de viduïtat, orfandat i en favor de familiars. Cadascuna respon a situacions específiques regulades per llei.
En paraules de l'economista, “no són favors, són drets reconeguts”. Aquestes ajudes mensuals permeten mantenir un nivell bàsic de protecció, fins i tot sense haver cotitzat. Una gran notícia que pot canviar la perspectiva de moltes persones.