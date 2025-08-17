Últimos coletazos de la ola de calor: Zonas en riesgo por la noche según el Meteocat

Tras varias jornadas de un sol implacable y termómetros disparados, parece que un ligero alivio térmico comienza a sentirse en gran parte del territorio catalán. Los ciudadanos han recibido con esperanza este descenso durante las horas centrales del día, anhelando un descanso reparador al caer la noche.

Sin embargo, el calor más intenso se resiste a abandonarnos por completo y prepara una última dificultad antes de su despedida definitiva. El bochorno acumulado durante la semana se convertirá en el protagonista inesperado de la próxima madrugada, poniendo a prueba la resistencia de muchos.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso específico que pone el foco de atención en el comportamiento de las temperaturas mínimas. Este fenómeno, conocido como calor nocturna intensa, impedirá que los termómetros desciendan lo suficiente para garantizar el confort durante las horas de sueño.

La persistencia de una masa de aire muy cálida, sumada a la elevada temperatura del agua del mar, generará un escenario complejo. El pronóstico advierte sobre una situación que, aunque breve, requiere especial atención por sus posibles efectos en la salud y el descanso.

Un respiro diurno que no llegará de madrugada

A pesar de la moderación experimentada durante el día, la situación será muy diferente cuando el sol se oculte en el horizonte del lunes. El Meteocat ha activado un aviso de nivel naranja por peligro alto, concretamente un nivel 3 sobre 6, en toda la franja litoral y prelitoral.

Esta advertencia señala una elevada probabilidad de que las temperaturas no bajen de los veinticinco grados en numerosas localidades costeras. La inercia térmica del mar Mediterráneo, que ha acumulado mucho calor durante los últimos días, actuará como un radiador natural impidiendo el necesario enfriamiento nocturno. Este calor retenido por el mar se libera lentamente durante la noche, manteniendo el aire cercano a la costa excepcionalmente cálido y húmedo.

El fenómeno será especialmente persistente en las comarcas más cercanas al mar, donde la influencia marítima es máxima. Mientras el interior de Cataluña comenzará a notar una mejoría sustancial, la costa vivirá una última noche de pleno rigor estival. Las predicciones meteorológicas indican que este será el último episodio significativo asociado a la actual ola de calor que ha afectado a la región.

El mapa del calor nocturno: Comarcas bajo aviso

El mapa de riesgo meteorológico muestra con claridad la extensión geográfica de la alerta, que abarca desde el Baix Ebre hasta el Alt Empordà. Comarcas como el Tarragonès, el Garraf, el Barcelonès, el Maresme y la Selva marítima se encuentran entre las más expuestas a este episodio. El período de mayor riesgo se concentrará entre las dos de la madrugada y las ocho de la mañana del lunes, justo cuando el cuerpo necesita descansar.

Las temperaturas mínimas podrían ser hasta diez grados más altas en la costa que en puntos del Pirineo, evidenciando un notable contraste térmico. Afortunadamente, esta situación será la última manifestación de la ola de calor.

Las autoridades sanitarias recuerdan que la falta de un descanso térmico nocturno puede tener consecuencias negativas para la salud, afectando especialmente a personas vulnerables. Resulta fundamental mantenerse bien hidratado, buscar los lugares más frescos de la casa y evitar cualquier tipo de esfuerzo físico en esas horas.

Se recomienda utilizar ventiladores o aire acondicionado de forma moderada para poder conciliar el sueño en condiciones seguras y reparadoras. Con la llegada del martes, este intenso episodio de calor pasará a ser un recuerdo, dando paso a un ambiente mucho más fresco y agradable.