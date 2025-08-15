Es oficial: Jorge Rey confirma la mejor noticia para la semana que viene en España

El calor sigue presente en gran parte de España, pero el ambiente empieza a dar señales de un giro que podría consolidarse pronto. Regiones del norte y zonas costeras han notado un leve cambio en el aire. Mientras tanto, el sur y el interior peninsular siguen lidiando con temperaturas intensas.

Algunos días han traído cielos más variables e incluso tormentas aisladas que refrescaron por momentos el ambiente. Aunque la sensación térmica sigue siendo elevada, algo se mueve en la atmósfera. Lo más interesante, sin embargo, no ocurrirá esta semana, sino en las siguientes.

| Getty Images, Montaje propio, Jehsomwang

Señales de transición antes del gran cambio

Jorge Rey ha comenzado a señalar ciertos indicios en la evolución del tiempo que anticipan un panorama diferente. Aunque aún no se ha producido un descenso brusco, sí hay elementos que apuntan a un giro claro. Las fluctuaciones en la presión atmosférica y ciertos patrones de viento lo confirman.

Durante el fin de semana aún se mantendrá el calor, especialmente en el sur y el este peninsular, con máximas por encima de los 35 °C. Sin embargo, ya podrían comenzar a desarrollarse algunas tormentas aisladas. La sensación de verano persistirá, pero con matices.

| Getty Images, Canva de Trendify, Montaje propio

La próxima semana trae por fin un respiro

Según Jorge Rey, a partir de mitad de la próxima semana se producirá un cambio sustancial debido a la llegada de bajas presiones. Llegará un respiro, aunque durante lo que resta de semana el calor continuará, aunque será menos intenso que en días anteriores, señala el joven meteorólogo.

Este patrón permitirá la entrada de masas templadas procedentes del norte de Europa, provocando una bajada notable de las temperaturas. Además, las tormentas ganarán protagonismo, refrescando muchas comarcas del centro y norte peninsular. No será el final del verano, pero sí un respiro muy esperado.

| Getty Images, Instagram, @eltiempoconjr, Montaje propio, Aflo Images

Agosto se despide con alivio, pero no sin advertencia

El alivio térmico llegará en el momento justo para millones de personas que esperaban una pausa. Las temperaturas más suaves favorecerán el descanso, la actividad al aire libre y el bienestar general. Será un cambio agradecido.

Jorge Rey advierte, sin embargo, que el calor volverá para despedir agosto e incluso abrir septiembre. “Incluso podríamos hablar de una nueva ola de calor”, concluye. Por ahora, la próxima semana se presenta como la mejor noticia del mes.