'Azotará España': Jorge Rey alerta del fenómeno que golpeará la península el viernes

El ambiente sigue siendo sofocante en gran parte del país, pero desde hoy se empieza a notar un leve respiro en algunas regiones. En la mitad norte y puntos del Mediterráneo, el calor da una pequeña tregua. Mientras tanto, zonas del sur y el interior peninsular aún soportan temperaturas que se mantienen en niveles extremos.

Aunque el alivio es desigual, el cielo muestra signos de cambio que podrían anticipar nuevas dinámicas meteorológicas en los próximos días. En áreas como el Cantábrico o el Levante, la atmósfera gana algo de frescura. Sin embargo, en lugares como Andalucía o Castilla-La Mancha, el calor todavía aprieta sin contemplaciones.

| Instagram, @eltiempoconjr

Alivio parcial de las altas temperaturas

Este miércoles se registra un leve descenso de temperaturas en áreas del norte y del este peninsular. Donde las máximas bajan algunos grados respecto a días anteriores. Jorge Rey señala que este respiro será muy breve, ya que no supone el fin del episodio cálido.

Las mínimas, en cambio, siguen elevadas en gran parte del sur, el centro y la vertiente mediterránea. Las noches tropicales persisten en territorios como el valle del Guadalquivir, Madrid, Valencia o Murcia. La sensación de agobio continúa, sobre todo en entornos urbanos.

| Instagram, Africa Images, @eltiempoconjr, Montaje propio

Jorge Rey lanza su alerta: el viernes llegará una masa africana

El joven meteorólogo ha sido claro: “El viernes 15 una masa procedente de África azotará España”, anticipando una subida de temperaturas que afectará a gran parte del país. Esta irrupción de aire cálido impactará con especial fuerza en el sur, el centro peninsular y el valle del Ebro.

Según Rey, “para hablar de un alivio térmico importante, tendremos que esperar a finales de la semana que viene”, lo que confirma que el nuevo repunte será notable. Las máximas podrían superar los 40 ºC en varias provincias, mientras que la humedad elevará la sensación térmica en las costas.

| Youtube: El Tiempo con JR

Las zonas más expuestas y cómo prepararse

Entre las regiones más afectadas se encuentran Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón, donde se prevén temperaturas extremas. También se esperan noches tropicales en amplias zonas del Levante y del interior peninsular.

Aunque el viernes se perfila como el punto más exigente de la semana, anticipar este fenómeno permite tomar precauciones. Aprovechar el ligero alivio del miércoles es clave para planificar bien los días más duros.