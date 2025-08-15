És oficial: Jorge Rey confirma la gran notícia per a la setmana vinent a Espanya

La calor segueix present a bona part d'Espanya, però l'ambient comença a donar senyals d'un gir que podria consolidar-se aviat. Regions del nord i zones costaneres han notat un lleu canvi a l'aire. Mentrestant, el sud i l'interior peninsular continuen lidiant amb temperatures intenses.
Alguns dies han portat cels més variables i fins i tot tempestes aïllades que han refrescat per moments l'ambient. Encara que la sensació tèrmica segueix sent elevada, alguna cosa es mou a l'atmosfera. El més interessant, però, no passarà aquesta setmana, sinó en les següents.
Senyals de transició abans del gran canvi
Jorge Rey ha començat a assenyalar certs indicis en l'evolució del temps que anticipen un panorama diferent. Encara no s'ha produït una davallada brusca, però sí que hi ha elements que apunten a un gir clar. Les fluctuacions en la pressió atmosfèrica i certs patrons de vent ho confirmen.
Durant el cap de setmana encara es mantindrà la calor, especialment al sud i a l'est peninsular, amb màximes per sobre dels 35 °C. Tanmateix, ja podrien començar a desenvolupar-se algunes tempestes aïllades. La sensació d'estiu persistirà, però amb matisos.
La setmana vinent porta per fi un respir
Segons Jorge Rey, a partir de la setmana vinent es produirà un canvi a causa de l'arribada de baixes pressions. Arribarà un respir, si bé durant el que queda de setmana la calor continuarà, amb menys intensitat que en dies anteriors, assenyala el jove.
Aquest patró permetrà l'entrada de masses temperades procedents del nord d'Europa, provocant una davallada notable de les temperatures. A més, les tempestes guanyaran protagonisme, refrescant moltes comarques del centre i nord peninsular. No serà la fi de l'estiu, però sí un respir molt esperat.
Agost s'acomiada amb alleujament, però no sense advertiment
L'alleujament tèrmic arribarà en el moment just per a milions de persones que esperaven una pausa. Les temperatures més suaus afavoriran el descans, l'activitat a l'aire lliure i el benestar general. Serà un canvi agraït.
Jorge Rey adverteix, però, que la calor tornarà per acomiadar agost i fins i tot obrir setembre. “Fins i tot podríem parlar d'una nova onada de calor”, conclou. Per ara, la setmana vinent es presenta com la gran notícia del mes.