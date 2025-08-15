Logo xcatalunya.cat
Muntatge de fotos de Jorge Rey amb expressió facial neutra davant d'un fons de cel blau amb núvols, acompanyat d'icones de sol, termòmetre i floc de neu, al costat d'un globus de diàleg vermell amb un signe d'exclamació.
Jorge Rey anuncia un nou escenari per a la setmana vinent | xcatalunya.cat, Jorge Rey, Radu Bercan, Soloveva Elena, Sergeyparanchuk
Actualitat

És oficial: Jorge Rey confirma la gran notícia per a la setmana vinent a Espanya

El jove Jorge Rey ha revisat atentament la previsió meteorològica i confirma el que molts estaven esperant

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

La calor segueix present a bona part d'Espanya, però l'ambient comença a donar senyals d'un gir que podria consolidar-se aviat. Regions del nord i zones costaneres han notat un lleu canvi a l'aire. Mentrestant, el sud i l'interior peninsular continuen lidiant amb temperatures intenses.

Alguns dies han portat cels més variables i fins i tot tempestes aïllades que han refrescat per moments l'ambient. Encara que la sensació tèrmica segueix sent elevada, alguna cosa es mou a l'atmosfera. El més interessant, però, no passarà aquesta setmana, sinó en les següents.

Dona asseguda en un sofà ventant-se amb expressió de calor i un dibuix de sol amb ulleres de sol i gotes de suor al fons
La temperatura alta es mantindrà durant una estona més | Getty Images, Montaje propio, Jehsomwang

Senyals de transició abans del gran canvi

Jorge Rey ha començat a assenyalar certs indicis en l'evolució del temps que anticipen un panorama diferent. Encara no s'ha produït una davallada brusca, però sí que hi ha elements que apunten a un gir clar. Les fluctuacions en la pressió atmosfèrica i certs patrons de vent ho confirmen.

Durant el cap de setmana encara es mantindrà la calor, especialment al sud i a l'est peninsular, amb màximes per sobre dels 35 °C. Tanmateix, ja podrien començar a desenvolupar-se algunes tempestes aïllades. La sensació d'estiu persistirà, però amb matisos.

Nena jugant en un rierol al capvespre amb una icona de fletxa vermella cap avall i un termòmetre indicant baixa temperatura
Hi haurà un lleu descens de la temperatura que donarà un alleujament | Getty Images, Canva de Trendify, Montaje propio

La setmana vinent porta per fi un respir

Segons Jorge Rey, a partir de la setmana vinent es produirà un canvi a causa de l'arribada de baixes pressions. Arribarà un respir, si bé durant el que queda de setmana la calor continuarà, amb menys intensitat que en dies anteriors, assenyala el jove.

Aquest patró permetrà l'entrada de masses temperades procedents del nord d'Europa, provocant una davallada notable de les temperatures. A més, les tempestes guanyaran protagonisme, refrescant moltes comarques del centre i nord peninsular. No serà la fi de l'estiu, però sí un respir molt esperat.

Dona eixugant-se la suor amb una tovallola i sostenint una ampolla d’aigua sota un sol intens al costat d’un termòmetre que marca una temperatura alta i un requadre amb el rostre d’un jove a la cantonada superior esquerra
Les altes temperatures han estat molt persistents aquests dies | Getty Images, Instagram, @eltiempoconjr, Montaje propio, Aflo Images

Agost s'acomiada amb alleujament, però no sense advertiment

L'alleujament tèrmic arribarà en el moment just per a milions de persones que esperaven una pausa. Les temperatures més suaus afavoriran el descans, l'activitat a l'aire lliure i el benestar general. Serà un canvi agraït.

Jorge Rey adverteix, però, que la calor tornarà per acomiadar agost i fins i tot obrir setembre. “Fins i tot podríem parlar d'una nova onada de calor”, conclou. Per ara, la setmana vinent es presenta com la gran notícia del mes.

