Es oficial: este miércoles va a llover con muchísimas ganas en estas 2 comunidades

Durante los próximos días ya se ha anunciado que se producirá un vuelco en el tiempo para algunas zonas de España. Aunque el cambio será puntual y no afectará a todo el país, sí implicará un brusco descenso térmico en amplias regiones del interior. Además, de que estarán acompañadas por lluvias abundantes en dos comunidades.

La jornada de hoy, se perfila como la más agitada en cuanto a meteorología. El avance de una vaguada desde el oeste aumentará la inestabilidad, con tormentas fuertes en puntos del nordeste.

| PixaBay, esp.xcatalunya.cat

Aragón y Cataluña, en el centro del temporal

La situación empezará a agitarse a partir del mediodía. Las nubes de evolución crecerán rápidamente, iniciando chubascos tormentosos desde el Bajo Aragón en torno a las 14:00 h. Con el paso de las horas, las tormentas se intensificarán y extenderán hacia el interior de Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana.

Las previsiones indican precipitaciones intensas, con acumulados superiores a 30 litros por metro cuadrado. Las provincias más afectadas serán Teruel (Bajo Aragón), Huesca (centro y Pirineo) y Lleida (Pirineo). También se verán implicadas zonas altas del interior de Castellón.

Riesgos meteorológicos: granizo, viento y rayos

Lo más preocupante del episodio será la formación de supercélulas. Estas tormentas severas se generarán por la combinación de alta energía atmosférica y cizalladura del viento. En zonas como el sur de Cataluña y el interior de Aragón, la probabilidad de granizo grande supera el 60%.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha emitido avisos naranjas por tormentas y lluvias intensas. En otras zonas cercanas, como el sur de Huesca, Zaragoza, Navarra y Tarragona, los avisos son amarillos, aunque podrían elevarse. Además, el modelo prevé una alta densidad de rayos en Aragón y Castellón y se esperan rachas de viento intensas con episodios de pedrisco de más de 2 cm de diámetro.

Las condiciones atmosféricas de este miércoles serán propicias para un desarrollo convectivo explosivo. En menos de una hora podrían acumularse cantidades notables de agua, lo que incrementa el riesgo de inundaciones locales. Se aconseja limitar los desplazamientos en las áreas con avisos activos y mantener especial cuidado cerca de cauces secos o barrancos.

| esp.xcatalunya.cat, Getty Images Signature de boschettophotography, Getty Images de Mary Brinati

Jueves: menos actividad, pero con lluvias

El jueves, la inestabilidad se desplazará hacia el este. El eje de la vaguada cruzará el Mediterráneo, suavizando las condiciones en Aragón. No obstante, se esperan nuevos chubascos en Cataluña, Comunidad Valenciana norte y Baleares.

Las temperaturas seguirán siendo más bajas de lo habitual, con máximas hasta 8 ºC por debajo de lo normal en varias zonas del interior peninsular. Por ahora, AEMET no ha emitido avisos para el jueves, pero no se descartan actualizaciones en las próximas horas.